Strategy subit une perte mais reste optimiste sur le Bitcoin – Récap de la nuit du 5 au 6 mai 2026

Les institutions financières accélèrent leur adoption de la crypto : Morgan Stanley prépare le trading spot, tandis que le CME introduira des contrats à terme sur la volatilité du Bitcoin. En parallèle, Solana et la sécurité inter-chaînes sont au cœur de nouvelles initiatives.

le 6 mai 2026 à 8:50.

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Strategy subit une perte mais reste optimiste sur le Bitcoin – Récap de la nuit du 5 au 6 mai 2026

Morgan Stanley se lance dans le trading spot crypto

Morgan Stanley a prévu de lancer le trading spot de cryptomonnaies sur sa plateforme de gestion de patrimoine plus tard cette année. La banque souhaite également intégrer des actifs tokenisés et des ETF, prolongeant une stratégie déjà amorcée avec le lancement de son ETF Bitcoin spot (MSBT) et plusieurs demandes d’ETF crypto en 2026. Cette initiative confirme la position pro-crypto de Morgan Stanley, qui envisage également un wallet crypto et encourage l’investissement en Bitcoin au sein du secteur bancaire.

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Le CME introduit un contrat à terme sur la volatilité du Bitcoin

Le CME Group lancera des contrats à terme sur la volatilité du Bitcoin le 1er juin, sous réserve d’approbation. Ces contrats seront réglés selon l’indice CME aCF Bitcoin Volatility Index (BVX) et permettront de fixer le prix d’un actif pour une transaction future.

J.P. Morgan et Anchorage tokenisent la gestion des stablecoins

Anchorage Digital et J.P. Morgan Asset Management ont annoncé une solution d’instrument tokenisé sur Solana pour gérer les réserves de stablecoins sans recourir à des espèces. Ce projet intervient alors que le CLARITY Act encadre les rendements des stablecoins.

KelpDAO migre vers Chainlink après les incidents de LayerZero

À la suite de l’exploitation récente de LayerZero, KelpDAO a annoncé la migration de rSETH vers Chainlink CCIP pour renforcer la sécurité.

Strategy subit une perte mais reste optimiste sur le Bitcoin

Strategy a enregistré une perte non réalisée de 12,5 milliards de dollars au premier trimestre, en raison de la volatilité du Bitcoin sur son bilan. Michael Saylor a indiqué que l’entreprise pourrait vendre une partie de ses BTC pour verser un dividende et calmer les marchés. Malgré ces pertes, Polymarket estime à 61 % la probabilité que Strategy atteigne 1 million de BTC en réserve, après l’achat récent de 34 164 BTC en une semaine.

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