Comment farmer l'airdrop de Farcaster, le Twitter du Web3 ?

Développé sur Base, Farcaster est une plateforme de SocialFi que certains considèrent comme le Twitter du Web3. À juste titre, puisque la plateforme est un réseau social qui permet aux utilisateurs d’avoir un contrôle total de leur identité, de leurs données et de leur contenu, sans risque de censure. Cependant, l'application vient de pivoter avec la mise en avant de son portefeuille crypto intégré, afin de développer sa base d'utilisateurs actifs. Découvrez les étapes à suivre pour vous rendre éligible à un éventuel airdrop de Farcaster.

C'est quoi Farcaster ?

Farcaster s'impose aujourd'hui comme l'une des plateformes crypto les plus active, mais plus vraiment pour les raisons que l'on imaginait il y a encore quelques mois. Longtemps présenté comme un « Twitter du Web3 » bâti sur Base, le projet a finalement opéré un pivot majeur : après plus de quatre ans de stratégie centrée sur le social, l'équipe a admis que le réseau social n'avait jamais trouvé son public, ni sa place.

C'est paradoxalement l'arrivée de leur wallet intégré, lancé discrètement plus tôt dans l'année, qui a changé la trajectoire : c'est lui qui a connu l'adoption la plus forte, la rétention la plus solide et l'usage le plus naturel.

Ce repositionnement ne fait pas disparaître l'ADN social de Farcaster, mais il en redéfinit la place. Désormais, Farcaster se présente avant tout comme un wallet super-app enrichi d'une couche sociale.

La SocialFi n'est plus le produit, mais un accélérateur : casts, follows, réactions et channels continuent d'exister, mais servent principalement à amplifier l'usage du wallet, à connecter les utilisateurs entre eux et à offrir un terrain d'expérimentation unique pour les mini-apps qui se développent sur Base.

SocialFi Les plateformes de SocialFi s'inspirent des réseaux sociaux traditionnels (Instagram, X, Reddit, Snapchat…), mais y ajoutent les principes de la DeFi : propriété des données, identité portable, interactions on-chain et possibilité d'intégrer des mécaniques économiques natives.

Home page sur Farcaster

La page d'accueil de Farcaster reste donc familière, avec ses casts, l'équivalent des tweets, et ses channels communautaires. Mais ce qui distingue véritablement la plateforme aujourd'hui, ce n'est plus cette couche sociale, c'est tout l'écosystème qui s'est greffé autour du wallet : mini-apps financières, outils de trading, swaps à frais réduits, alertes intégrées, mint NFT, analyse on-chain… Farcaster est devenu un hub multifonction pour explorer Base sans quitter l'application.

Dans cette logique d'expansion, la création de Snapchain renforce encore cette nouvelle direction. Il s'agit d'une chaîne dédiée à l'enregistrement rapide et décentralisé des interactions sociales (casts, likes, follows) permettant de maintenir la scalabilité du protocole tout en accompagnant la croissance attendue de son écosystème wallet + social.

Quelle opportunité d'airdrop pour Farcaster ?

Farcaster n'est plus centré sur une logique SocialFi mais sur l'adoption rapide du wallet. Un wallet est une manière simple de générer une activité on-chain forte, swaps, transferts, mint, création de tokens, usage de mini-apps, autant de signaux économiques que les protocoles valorisent lors d'un TGE (lancement d'un token). Le pivot wallet-first renforce l'intérêt du farming, car il récompense des usages naturels et quotidiens.

Mais aussi, ce qui revient souvent lorsque l'on parle d'airdrop, c'est le manque de liquidité. Avoir des fonds sur une vingtaine de protocoles différents présente un problème en termes de disponibilité, mais aussi et surtout en matière de taille de son portefeuille. C'est là que Farcaster devient intéressant : vous pouvez farmer sans frais, simplement en utilisant l'application et son wallet. Il est important de savoir que, cet airdrop n'étant pas encore massivement médiatisé, les allocations potentielles pour les utilisateurs early pourraient être particulièrement attractives.

Il faut également noter que Farcaster a acquis Clanker mi-Octobre, un outil permettant de créer et lancer des tokens directement via des casts. Clanker génère déjà plusieurs dizaines de millions de dollars de frais sur Base, et son arrivée dans l'écosystème Farcaster suggère que les futures mécaniques de rewards, ou TGE, pourraient valoriser non seulement l'engagement social, mais aussi les interactions économiques créées via ces nouveaux outils.

Faire d'une pierre deux coups sur Base

Même si rien n'a été officialisé par une annonce indiquant un airdrop de Base, tout le monde s'accorde à dire qu'il aura lieu. Les fondateurs, très actifs sur X, ont publié plusieurs tweets évoquant des critères tels que l'utilisation des outils DeFi, des dApps ou le trading de tokens sur ce layer 2 d'Ethereum.

C'est notamment le cas de @jessepolak, le fondateur de Base qui incite les investisseurs à utiliser Base en faisant une série de tweet a ce sujet, le message est clair et sans ambigüité :

Jesse Polak sur X

Concernant les allocations et les potentielles récompenses, il est difficile de se positionner, car contrairement aux critères d'éligibilité, aucun indice précis n'a été communiqué par l'équipe de Base. On sait seulement que le layer 2 le plus important d'Ethereum prépare un airdrop qui devrait faire parler de lui.

Comme Farcaster est construit sur Base, son utilisation régulière devrait logiquement renforcer votre éligibilité. L'avantage est que la plateforme propose de nombreuses fonctionnalités et produits, permettant de maximiser votre empreinte sur plusieurs axes : NFT, swaps ou interactions.

1. Créer son compte et le configurer

Tout d'abord, la création du compte ne peut pas se faire directement depuis un ordinateur. Il faut commencer par télécharger l'application « Farcaster » sur l'App Store ou le Google Play selon votre téléphone.

Une fois installé, créez votre compte. Rien de particulier ici : personnalisez simplement votre profil (nom, bio, image).

Étape importante : connectez vos wallets. En reliant votre wallet, vous vous assurez que l'application enregistre bien vos actions on-chain, et donc que vous êtes réellement en train de farmer. Cette option est disponible dans les « Settings » puis « Verified addresses ».

De plus, sans que cela ait été directement confirmé par les fondateurs, on peut supposer que cela pourrait augmenter votre éligibilité pour Base, car même si vous n'utilisez pas directement le layer 2, vous êtes tout de même sur le réseau, et vous augmentez ainsi votre activité on-chain.

Paramétrer ses wallets sur Farcaster

À partir de là, vous êtes prêt. Votre aventure peut commencer, et il ne vous reste plus qu'à explorer l'ensemble des fonctionnalités disponibles sur l'application.

2. Interagir

L'une des premières étapes, et aussi la plus simple, est d'interagir. Farcaster est initialement un réseau social Web3 : avoir des interactions avec la communauté est donc le cœur de la stratégie. Dans la documentation, l'application recommande trois principes :

- créer du contenu plusieurs fois par semaine (appelé Cast)

- créer du contenu pertinent

- ne pas spammer

Les règles sont similaires à celles de Twitter. Il est possible de rejoindre des communautés, d'en créer, d'envoyer des messages privés, de repartager, etc.

Il n'existe pas encore d'information officielle sur le poids exact des casts et des interactions dans l'algorithme d'attribution des points, mais il est très probable que cela soit valorisé.

3. Utiliser le wallet

Le wallet intégré à l'application est l'élément central de votre stratégie. Dû à la nouvelle direction prise par l'équipe et par son CEO, ne pas l'utiliser revient à passer à côté d'une empreinte on-chain et off-chain qui sera prise en compte par le protocole lors d'un airdrop. Même s'il n'affiche que trois fonctionnalités principales (déposer / recevoir, envoyer, et swap de tokens), son utilisation régulière est la meilleure chose à faire.

Aperçu du wallet

Côté fonctionnalités, les alertes sur les tokens sont game-changers : vous pouvez configurer des notifications sur un prix cible ou un pourcentage de variation (pump/dump). Ajoutez à cela des swaps multi-chain , une très bonne interface et plusieurs outils d'analyse, vous obtenez un excellent wallet.

Seul bémol : il ne se connecte pas encore à tous les sites externes (mais il est importable dans Rabby ou Rainbow). Globalement, pour le trading et le farming, c'est un wallet très efficace avec des frais nuls et une configuration solides. La team fait un gros marketing, et le produit évolue très vite.

En plus des tokens, minter des NFT est également une stratégie pertinente pour renforcer votre empreinte on-chain et augmenter vos signaux d'interaction dans l'écosystème, notamment via les mini-apps dédiées au mint / trading NFT disponibles directement sur l'application.

Au vu de son récent pivot, le farming repose désormais sur l'utilisation réelle du wallet : swaps, transferts, mint, mini-apps, alertes, interactions on-chain. Les interactions sociales comptent toujours mais ne sont plus centrales. L'idée n'est plus d'agir comme sur un réseau social, mais comme un utilisateur actif de Base via un wallet complet.

Les Mini-App, l'incontournable de Farcaster

Les mini-apps occupent également une place centrale au sein de l'écosystème Farcaster, couvrant tous les horizons : Social, Finance, Games, Art et Utility (infrastructure). La plupart proposent des campagnes d'airdrop : interagir avec elles permet non seulement de farmer l'application en question, mais aussi d'accroître votre empreinte sur Farcaster. Voici trois mini-apps qui méritent de s'y pencher :

Rips

Rips repose sur un principe simple : l'ouverture quotidienne de packs numériques. Chaque pack révèle des items digitaux (points, cartes, raretés) qui enrichissent votre profil / inventaire / portefeuille. Il n'y a aucun besoin de capital initial. Pas de yield farming. Pas de bridging risqué. Pas de stratégie DeFi complexe. Le seul vrai moteur : la fréquence.

Le jeu optimal : ouvrir un pack chaque jour

Visuel de RIPS

Cet avantage est majeur : tout le monde peut participer, même sans capital. Surveillez aussi les saisons, events, collabs, éditions limitées et packs thématiques pourrait jouer en votre faveur, une attention à long terme porté au projet est généralement valorisée. L'écosystème crypto sous-valorise encore drastiquement le signal du temps long.

Détail critique : le premier airdrop Rips nécessitera 100 points. Ces points se gagnent via packs achetés (de 5 à 50 points selon valeur) ou juste en prenant le pack gratuit quotidien. Autrement dit : une récurrence sans faille peut permettre d'atteindre l'éligibilité sans payer.

QR

QR Coin est un projet qui repose sur une idée simple mais innovante : un unique QR code mis aux enchères chaque jour sur la blockchain Base. Le gagnant contrôle la redirection du QR pendant 24h, faisant de cet artefact une porte d'entrée virale pour la publicité, le jeu et la collection dans l'écosystème Web3.

Au délà de l'aspect fondamental, ce qui rend QR très intéressant c'est son financement. Le projet n'a levé aucun capital. $0 en fonds externes. Les chiffres sont transparents : <40K$ pendant 3 semaines, <1M$ pendant 100 jours, et plus de 150K$ de revenus d'auctions en 245 jours. Le fondateur a dû acheter ses propres tokens. Dans l'écosystème actuel, c'est extrêmement rare ; cependant, cela montre la volonté de $QR de ne pas céder à la facilité des ICO et de créer une réelle communauté soudée autour du projet.

Visuel de QR

C'est un projet régulièrement dans le top 5 des applications sur Farcaster, et très populaire auprès de la communauté. Le token, lancé en février 2025, a vu sa capitalisation exploser jusqu'à 7,6 M$, pour se stabiliser aujourd'hui autour de 2-3 M$. À titre indicatif, le fondateur de QR compte plus de 10 000 abonnés sur X et plus de 27 000 sur Farcaster, ce qui témoigne de l'engagement régulier et de l'intérêt que suscite le projet.

Shark Vibe

Toujours dans le registre des NFT, SharkVibe se distingue par son approche ludique et légère, tout en restant très fédératrice. Actuellement 3ᵉ du classement des dApps sur Farcaster, le projet NFT dépasse les attentes.

Visuel de SharkVibe

Le principe est simple : à la manière de Rips, vous mintez chaque jour un NFT représentant le « requin » que vous êtes aujourd'hui. Ce système de récurrence est donc engagé, et puisque l'application est développée sur Base, les frais de mint restent très faibles, de l'ordre de quelques centimes.

Depuis quelques jours, un token a été lancé, le SHARKVIBE. Cependant, faute de communication de la fondatrice, le token n'a pas atteint les attentes initiales.. Sa capitalisation se situe actuellement autour de 330 000 $, et il ne semble pas jouer un rôle central dans la dApp. Il est donc préférable de se concentrer sur le mint quotidien du NFT.

Analyse des données on-chain de Farcaster

La présentation est faite, mais il est également intéressant de regarder l'utilisation de la plateforme. Pour cela, il suffit de se rendre sur Dune.

Actuellement, Farcaster compte un million d'utilisateurs au total. Cela ne signifie pas qu'un million de personnes utilisent l'application quotidiennement. En réalité, c'est plutôt l'inverse.

Si l'on observe le DAU (Daily Active Users) depuis mai 2025, la plateforme compte entre 27 000 et 35 000 utilisateurs actifs par jour, bien loin du chiffre d'un million annoncé.

Farcaster DAU sur DUNE

Mais ce n'est pas tout : parmi ces 30 000 utilisateurs quotidiens, la plupart restent passifs et se contentent de liker. Environ 20 % seulement prennent le temps de publier un post, tandis que les 80 % restants se contentent de scroller.

Interactions via Farcaster sur Dune

Toutefois, ce n'est pas surprenant : Farcaster reste un réseau social, et que ce soit ici, sur X ou sur Instagram, la part des utilisateurs qui créent du contenu a toujours été très faible. Il n'est donc pas étonnant de voir le même schéma se répéter ici.

Attention : même si la plateforme encourage et recommande la création de contenu, elle n'a fourni aucun chiffre précis ni d'information sur l'impact des casts.

Conclusion sur Farcaster

En conclusion, Farcaster n'est plus seulement une opportunité SocialFi, mais une véritable wallet super-app en pleine expansion. Le pivot wallet-first redéfinit totalement le projet : l'enjeu n'est plus de recréer un réseau social décentralisé, mais de capter l'usage réel sur Base à travers un wallet puissant, simple et utilisé au quotidien. Le social n'est plus le cœur du produit, mais une brique complémentaire qui enrichit l'expérience et soutient la croissance de l'écosystème.

