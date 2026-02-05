Vers un réveil des stablecoins euro ? BBVA rejoint le consortium bancaire Qivalis

Le géant bancaire espagnol BBVA annonce son intégration dans le Consortium Qivalis, destiné à lancer un stablecoin adossé à l’euro de grande envergure. De quoi faire décoller un marché européen encore largement inexistant ?

BBVA rejoint le consortium bancaire Qivalis

L’Union européenne affiche une politique que l’on peut qualifier de prudente à l’égard de tout ce qui touche aux cryptomonnaies. Et autant dire que le sujet actuellement très sensible des stablecoins cristallise à lui seul encore plus cette méfiance, notamment depuis l'ouverture réglementaire mise en place aux États-Unis pour leurs versions adossées au dollar.

Une situation face à laquelle la Banque centrale européenne (BCE) joue une nouvelle fois la carte de la fermeté, tout en se concentrant sur la mise en place d'une monnaie numérique de banque centrale (MNBC, on CBDC en anglais) qui ne verra pas le jour avant 2029, au minimum.

✍️ Découvrez notre top 10 des stablecoins pour générer un rendement passif

Une stratégie qui ne semble pas convenir au secteur bancaire, bien décidé à prendre les choses en main depuis la mise en place du consortium Qivalis en décembre dernier. Le but ? Lancer rapidement un stablecoin indexé sur l’euro dans un marché où la monnaie européenne représente pour le moment moins de 1 % de la quantité de stablecoins disponibles.

Une coentreprise jusqu'à présent composée de 11 grandes institutions financières européennes - Banca Sella, BNP Paribas, CaixaBank, Danske Bank, DekaBank, DZ BANK, ING, KBC, Raiffeisen Bank International, SEB et UniCredit - à laquelle vient de s'ajouter le géant espagnol BBVA.

La collaboration entre les banques est essentielle pour créer des standards communs qui soutiennent l’évolution du futur modèle bancaire et apportent une innovation financière cohérente et concrète à nos clients. À cet égard, BBVA apporte à Qivalis une vaste expérience acquise au fil des années dans l’exploration et le développement de cas d’usage liés aux crypto-actifs. Alicia Pertusa, responsable innovation chez BBVA

Diversifiez facilement votre portefeuille avec Bitpanda

Un stablecoin programmé pour le second semestre de cette année

Dans les faits, le développement de ce stablecoin bancaire devrait « permettre des paiements plus rapides et moins coûteux, des échanges sécurisés et simultanés entre crypto-actifs, ainsi que des paiements en euros plus rapides et plus efficaces entre banques, dans un environnement réglementé, bénéficiant de toutes les garanties qu’une banque européenne peut offrir ».

Selon le communiqué de BBVA cette « cryptomonnaie stable commune » va donc permettre aux banques européennes de proposer « de nouvelles solutions de paiement et de règlement d’actifs financiers tokenisés » basées sur la blockchain.

🗞️ Les stablecoins euros ont encore échoué en 2025, avec moins de 4 % des lancements

Par exemple, un travailleur indépendant pourrait payer des fournisseurs situés dans d’autres pays, ou travaillant avec d’autres banques, plus rapidement et à moindre coût, grâce à une solution indexée sur l’euro directement intégrée à sa banque. BBVA

La coentreprise fondée par les banques présentes dans ce consortium est implantée à Amsterdam, actuellement « dans l’attente d’une autorisation de la banque centrale néerlandaise pour opérer en tant qu’établissement de monnaie électronique ».

Le lancement commercial de ce stablecoin devrait intervenir au cours du second semestre de cette année.

Gagnez jusqu'à 50 € en Bitcoin en créant un compte sur SwissBorg

Source : BBVA

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.