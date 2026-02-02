Ripple obtient une licence européenne d’établissement de monnaie électronique

Suite à l’obtention d’un agrément complet auprès des autorités réglementaires du Luxembourg, Ripple bénéficie désormais d’une licence d’établissement de monnaie électronique au sein de l’Union européenne. De quoi accélérer le développement de son offre Ripple Payments.

Ripple obtient une licence d’établissement de monnaie électronique dans l'UE

Depuis l'année dernière, Ripple accentue son développement au sein de l'Union européenne avec une volonté affirmée de s'implanter en tant que Prestataire de services sur crypto-actifs (PSCA) sur ce territoire, suite au dépôt d'une demande officielle pour la licence MiCA nécessaire.

Une ambition qui vient de franchir une étape décisive en ce début d'année, avec l'obtention d'un agrément complet pour une licence d’établissement de monnaie électronique (Electronic Money Institution, EMI) de la part de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) du Luxembourg.

Dans les faits, cela permet notamment à Ripple de devenir une entreprise en capacité d’émettre et de gérer de la monnaie électronique, mais également de fournir certains services de paiement et de conservation, sous certaines conditions bien précises.

Une « étape déterminante », selon la directrice générale Royaume-Uni et Europe de Ripple, Cassie Craddock, car cela va permettre de « renforcer [sa] présence au cœur de la finance européenne », notamment avec la récente obtention d'une licence identique (EMI) et d'un enregistrement en tant que prestataire sur crypto-actifs auprès de la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni.

L’Europe a toujours été une priorité stratégique pour nous, et cette autorisation nous permet d’amplifier notre mission consistant à fournir une infrastructure blockchain robuste et conforme aux exigences réglementaires à nos clients dans toute l’UE. Nous sommes désormais mieux positionnés que jamais pour aider les entreprises européennes à entrer dans une ère financière plus efficace et résolument tournée vers le numérique. Cassie Craddock

Accélérer l’expansion de Ripple Payments dans l’ensemble de l’Union européenne

Selon les termes du communiqué de presse publié par Ripple, cette licence va notamment permettre d'« accélérer l’expansion de Ripple Payments dans l’ensemble de l’Union européenne », sa solution on-chain de paiements transfrontaliers à destination des banques, des fintechs ou des grandes entreprises.

De plus, l'obtention de ces nouvelles licences européennes permet à Ripple de renforcer son statut d'acteur crypto le plus réglementé du secteur, avec plus de 75 approbations de ce type à son actif dans la plupart des juridictions clés de ce monde. De quoi séduire les acteurs institutionnels en quête de solutions crypto de premier plan.

Peu d’acteurs du secteur crypto atteignent un tel niveau de supervision réglementaire, ce qui place Ripple dans une position solide pour déployer à grande échelle ses solutions liées aux crypto-actifs et accompagner les institutions dans leur transition des technologies héritées vers des infrastructures modernes. Ripple

Ce statut d’établissement de monnaie électronique pourra également permettre à Ripple de gérer - voire d'émettre - certains stablecoins spécifiques, s'ils répondent aux exigences européennes de type E-Money Tokens (EMT). Serait-ce la prochaine étape pour son token RLUSD ?

Source : Ripple

