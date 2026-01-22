Crise systémique au Japon ? Pourquoi le choc obligatoire pourrait s'étendre au reste du monde

Le marché des obligations japonaises a connu une volatilité extrême cette semaine, secouant un marché historiquement jugé comme stable. Quel effet cela pourrait-il avoir sur les marchés internationaux ?

Au Japon, le choc obligataire déborde des frontières

Le Japon vacille, les marchés internationaux tremblent. Les rendements des obligations longues japonaises (notamment 30 et 40 ans), ont grimpé fortement cette semaine. Un événement extrêmement rare, qui a secoué le marché local et a également fait bondir les bons du Trésor américain.

Pourquoi ? Parce que le Japon a bâti son économie et ses marchés financiers sur des taux d’intérêt extrêmement bas, voire négatifs. C’est le fameux « yen carry trade », qui consiste à emprunter en yen à un coût particulièrement faible, pour investir dans d’autres domaines. Cette configuration a durablement alimenté la liquidité mondiale, soutenu les marchés actions, la dette et même les actifs risqués comme le Bitcoin.

Mais le Japon semble être entré dans une nouvelle ère, à son corps défendant. Le yen, historiquement la devise de financement par excellence, commence à se renforcer et à créer des tensions de liquidité. Cela crée donc une question : la tendance crée-t-elle un risque systémique ?

Un risque systémique pour le reste du monde ?

La hausse rapide des primes de risque sur les obligations longues intervient dans un contexte incertain. Des élections anticipées arrivent au Japon, avec des promesses de baisse d’impôt non financées, dans un pays qui est déjà très endetté. La crédibilité fiscale de Tokyo semble donc vaciller.

Si le yen carry trade n’existe plus, les capitaux disponibles pour les actifs risqués s’assèchent mécaniquement. Pour les marchés des actions, cela peut être problématique. C’est également le cas pour le Bitcoin : particulièrement sensible aux conditions de liquidité globale, il a vu son cours hésiter ces dernières semaines.

Il semblerait donc qu’un tournant structurel ait lieu dans la liquidité mondiale. Cela accompagné de crises géopolitiques telles que celle qui s’est déroulée cette semaine entre l’Europe et les États-Unis.

Au-delà du Japon, ce choc agit donc comme un révélateur. Pendant des années, la liquidité mondiale s’est appuyée sur des piliers en apparence inébranlables : taux bas durables, financement abondant et banques centrales toujours prêtes à intervenir. Le Japon était l’un de ces piliers. Si ce socle venait à se fissurer durablement, l’impact dépasserait largement les frontières nipponnes.

