Les gestionnaires de fonds sont all in sur les marchés — En quoi est-ce problématique ?

D'après la dernière enquête de Bank of America, les gestionnaires de fonds n'ont plus que 3,2 % de liquidités. Qu'est-ce que cela signifie ?

Les niveaux de liquidité des gestionnaires atteignent un point bas

Dans une enquête publiée mardi, les analystes de Bank of America ont relevé que les gestionnaires de fonds mondiaux n’auraient jamais été aussi optimistes depuis le mois de juillet 2021, avec des niveaux de liquidité à hauteur de 3,2 %.

Entre autres, que les niveaux de protection contre une éventuelle correction seraient à leur plus bas niveau depuis le mois de janvier 2018.

Alors que les marchés boursiers enchaînent les plus hauts, cela témoigne d’un certain optimisme. Sur son compte X, l’analyste Xavier Fenaux a commenté cette statistique :

Le niveau de cash dans les portefeuilles des grands gestionnaires vient de chuter à 3,2 %. Pédagogie : Normalement, les fonds gardent du cash (souvent autour de 4-5 %) pour saisir des opportunités ou payer les clients qui sortent. Signification : À 3,2 %, ils sont "all-in". Tout l'argent disponible est déjà placé sur le marché. C'est un record de confiance... ou un signe d'épuisement des acheteurs.

Si cela ne suffit pas à dire dans quelle direction va aller le marché à court terme, cela met néanmoins 2 éléments en lumière. En effet, des niveaux aussi bas de liquidités suggèrent qu’il est désormais plus difficile de faire monter les cours, faute de fonds disponibles. Par ailleurs, en cas de correction, nous pourrions assister à des retraits de liquidités massifs, qui accentueraient d’éventuelles baisses à venir.

Ce matin, nous sommes revenus sur la chute du Bitcoin (BTC) sous les 90 000 dollars, ainsi que des corrections sur les marchés boursiers et de l'envolée de l'or. Tandis que le climat géopolitique est de plus en plus instable, les prochaines réactions du marché pourront se montrer riches d'enseignements quant au sentiment des investisseurs.

