Mt. Gox déplace 2,7 milliards de dollars de Bitcoin (BTC) — Les remboursements commencent enfin

Durant la nuit, Arkham a identifié un mouvement de plus de 47 000 bitcoins (BTC) effectué par Mt. Gox. Les débiteurs de la plateforme ont confirmé ce matin que cela marquait le début des remboursements. Voici les détails.

Mt. Gox déplace plus de 47 000 BTC pour commencer les remboursements

Cette nuit, les spécialistes de l’analyse on-chain d’Arkham, ont relevé un curieux mouvement sur les bitcoins (BTC) détenus par la tristement célèbre plateforme Mt. Gox. En effet, vers 2 h 30 du matin, ce sont plus de 47 000 BTC qui ont été déplacés, soit non moins de 2,7 milliards de dollars au moment des faits :

BREAKING Mt Gox moves 47,228 BTC ($2.71 billion dollars) from cold storage to a new wallet. pic.twitter.com/3ZdSlC1IX2 — Arkham (@ArkhamIntel) July 5, 2024

Tandis que les cours des cryptomonnaies ont fortement chuté cette nuit, cet important transfert pourrait probablement en être la raison. Et pour cause, si les actifs en question n’ont pas été vendus par Mt. Gox, cela a pu être interprété comme un signal de remboursement imminent par le marché, et donc comme une baisse à venir, à supposer que les anciens clients de la plateforme souhaitent vendre leurs BTC lorsqu’ils les auront reçus.

Sur les plus de 47 000 BTC déplacés, plus de 44 500 se trouvent toujours sur une adresse dont ils n’ont pas bougé depuis cette nuit. Toutefois, les données on-chain montrent que 2 700 d’entre eux ont été déplacés d’adresses en adresse en plusieurs lots suite à ce mouvement :

Mouvement de BTC initié par Mt. Gox

Dans un communiqué ce matin, les débiteurs de la plateforme ont confirmé que les remboursements avaient débuté aujourd’hui pour certains créanciers éligibles, justifiant ainsi les mouvements observés.

Cette annonce est corroborée par un mouvement d’au moins 1 544,6 BTC, qui ont été envoyés à l’exchange de cryptomonnaies japonais Bitbank. Avec Kraken, Bitstamp, SBI VC Trade, et Bitgo, Bitbank fait effectivement partie des 5 plateformes mandatées pour le remboursement des clients de Mt. Gox.

Alors que les débiteurs avaient justement promis en juin dernier que lesdits remboursements commenceraient dès le début de ce mois de juillet, les clients lésés et dans l’attente depuis 2014 peuvent enfin recevoir une compensation. Après 10 ans de promesses et de rebondissements, la suite des dédommagements doit intervenir dans les jours suivants.

Sources : Mempool. space, Communiqué

