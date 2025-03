La plus grande bourse de dérivés au monde se lance dans la tokenisation avec Google Cloud

Le géant américain des produits dérivés, CME Group, lance un programme pilote avec Google Cloud pour explorer la tokenisation d’actifs financiers. Une collaboration qui vise à accélérer la transformation numérique du marché en améliorant l'efficacité des transactions, via le Google Cloud Universal Ledger (GCUL).

La blockchain au service des marchés financiers

Le CME Group, leader américain des marchés dérivés, s’est associé à Google Cloud pour tester un nouveau dispositif reposant sur la blockchain : le Google Cloud Universal Ledger (GCUL). Il s’agit d’un registre permettant de suivre, transférer et régler des actifs tokenisés de manière plus rapide et moins coûteuse qu’avec les infrastructures actuelles.

Terry Duffy, PDG du CME Group, souligne que GCUL pourrait « apporter des gains significatifs en matière de collatéral, de marges, de règlements et de frais alors que le monde évolue vers un trading en continu ».

La tokenisation offre des gains d'efficacité significatifs en matière de garanties, de marges, de règlements et de paiements de frais à mesure que le monde évolue vers des transactions 24h/24 et 7j/7.

🪙 Qu'est-ce que la tokenisation et pourquoi est-ce une petite révolution ?

Ce nouveau partenariat s'inscrit dans la stratégie plus large de modernisation des infrastructures technologiques de CME en collaboration avec Google Cloud, engagée dès 2021. Google Cloud avait déjà investi 1 milliard de dollars dans le CME cette année-là, dans le but de migrer progressivement les services de données et de compensation du groupe vers le cloud.

Si les actifs spécifiques concernés par cette tokenisation n'ont pas été précisés, les premières expérimentations impliquant divers acteurs des marchés de capitaux débuteront dès 2026.

RealT : investissez dans l'immobilier dès 50 $

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Une nouvelle ère financière en marche ?

La tokenisation, ou conversion d'actifs financiers réels en jetons numériques, intéresse de plus en plus les acteurs majeurs du secteur. Selon un article publié par le World Economic Forum, cette intégration entre finance traditionnelle et blockchain est « désormais une réalité ».

Yuval Rooz, cofondateur de Digital Asset, estime qu’ « avec seulement 25 000 milliards de dollars de titres actuellement éligibles à une utilisation en tant que collatéral — sur un potentiel de 230 000 milliards de dollars — la tokenisation pourrait considérablement augmenter la liquidité et l'efficacité du capital ».

🗞️ Solana débarque sur le plus grand marché de futures au monde — Ce que vous devez savoir

Ce secteur connaît également une dynamique positive grâce à l'administration du président Donald Trump, qui ambitionne de faire des États-Unis « la capitale mondiale de la blockchain et des crypto-actifs ».

Dites adieu aux faibles rendements : investissez dans les ETF

Publicité - L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Source : X

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital