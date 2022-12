Ledger s’associe au créateur de l’iPod pour son nouveau hardware wallet

En ouverture de son Op3n à Paris, Ledger a présenté son nouveau hardware wallet : le Stax. Ce dernier, aux dimensions comparables à une carte de crédit, a été conçu en partenariat avec Tony Fadell, le créateur de l’iPod.

Ledger présente son nouveau hardware wallet

En marge du Ledger Op3n de Paris, la licorne française a présenté son tout nouveau hardware wallet : le Ledger Stax. Pour réaliser ce nouveau produit, l’entreprise s’est offert un partenariat de renom, avec Tony Fadell, le père de l’iPod.

👉 Précommandez le nouveau Ledger Stax

Ledger Stax, pensé pour les NFT par le créateur de l'iPod 🔥 Le leader mondial de la sécurité crypto

Ainsi, le Ledger Stax bénéficie d’un design qui dénote complètement de ses prédécesseurs, pour mettre l’accent sur le confort d’utilisation :

In Ledger Stax we trust. Built on trust.

Made for all.

Held in your hand.

This changes everything. Pre-order here: https://t.co/xTE2ZAaiQ0 pic.twitter.com/EQRwltgxy0 — Ledger (@Ledger) December 6, 2022

Comme l’explique Tony Fadell, le Ledger Stax est pensé pour toucher un public plus large, pour que la sécurité suive à mesure que les cryptomonnaies se démocratisent :

« Nous avons besoin d’un système qui ne soit pas que facile d’utilisation… Il nous faut absolument un outil qui accompagne véritablement les utilisateurs, permettant à toutes et tous, et pas seulement aux geeks, de prendre en main la sécurité de leurs actifs numériques. »

Pour le moment, le nouveau hardware wallet de Ledger est disponible en précommande au prix de 279 euros, pour une livraison estimée fin mars 2023 :

Aperçu du nouveau hardware wallet Ledger Stax

👉 Précommandez le nouveau Ledger Stax

Ledger Stax, pensé pour les NFT par le créateur de l'iPod 🔥 Le leader mondial de la sécurité crypto

Caractéristiques du Ledger Stax

L’une des particularités du Stax est son design atypique, qui le rend aussi fin qu’une carte de crédit : 85 × 54 × 6 mm pour 45 grammes.

Le produit bénéficie d’un écran tactile en noir et blanc, qui doit permettre une meilleure visibilité des transactions lors de leur signature. Comme le Nano X, le Stax aura une fonctionnalité Bluetooth. Par ailleurs, sa conception avec des aimants intégrés permet d’empiler plusieurs hardware wallets les uns sur les autres et il peut être rechargé via un câble USB-C ou un chargeur sans fil Qi.

L’image d’un token non fongible (NFT) pourra être définie comme écran de verrouillage. De plus, chaque commande donne justement le droit à un « Infitity Pass », avec un accès à un NFT offert, ainsi que de futurs avantages encore non divulgués.

En matière de sécurité, le Ledger Stax aura également les mêmes exigences que les gammes Nano, comme le souligne Pascal Gauthier, PDG de l’entreprise :

« Les actifs numériques ne se limitent pas aux cryptomonnaies comme le Bitcoin, et s’étendent toujours plus dans les domaines de l’identité et de la propriété numérique. Cet avenir exige dès maintenant un appareil à la portée de toutes et tous. Un appareil qui ne souffre aucun compromis en matière de sécurité. La solution est le Ledger Stax, qui combine sécurité et accessibilité. »

Ainsi, Ledger se tourne résolument vers l’adoption grand public avec ce nouveau produit, afin de conforter sa place de leader.

👉 Précommandez le nouveau Ledger Stax

Ledger Stax, pensé pour les NFT par le créateur de l'iPod 🔥 Le leader mondial de la sécurité crypto

Source : Ledger

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.