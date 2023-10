Trezor lance un nouveau hardware wallet encore plus sécurisé

Trezor, le pionnier des portefeuilles matériels pour le stockage de cryptomonnaies, a récemment dévoilé une gamme de produits pour offrir une sécurité renforcée aux investisseurs. Entre un nouvel hardware wallet et une solution de stockage de phrase de récupération, décryptons cette annonce de Trezor.

Trezor lance un nouveau produit

Comme souvent, les conférences dédiées à l'industrie des cryptomonnaies sont l'occasion pour les entreprises de dévoiler des nouveautés. À l'occasion de Bitcoin Amsterdam, un évènement majeur dédié à Bitcoin dans la capitale néerlandaise, le fournisseur de portefeuilles physiques Trezor a annoncé le lancement d'une nouvelle gamme de produits pour les investisseurs.

Présentée ce jeudi 12 octobre par l'équipe de Trezor, celle-ci comprend le Trezor Safe 3, un hardware wallet sécurisé, le Trezor Keep Metal, une solution de sauvegarde pour les phrases de récupération, ainsi que le Trezor Safe 3 Bitcoin Only, un portefeuille uniquement dédié à Bitcoin pour marquer le 10e anniversaire de l'entreprise.

Cette annonce intervient dans un contexte où la sécurisation des actifs numériques est devenue une priorité pour la majorité des investisseurs, comme l'explique Matěj Žák, le PDG de Trezor :

« Les événements survenus au cours de l'année écoulée ont démontré les risques que les gens prennent en confiant la garde de leurs cryptomonnaies à des plateformes centralisées. Une nouvelle fois, nous avons vu la réalité du "not your keys, not your coins" se concrétiser. »

Après avoir traversé des périodes de crise, marquées par des faillites de plateformes d'échange centralisées ou des hacks de protocoles de finance décentralisées, il est tout à fait normal de vouloir retourner aux fondamentaux et reprendre la main sur ses actifs numériques.

Trezor : la sécurité avant tout !

Le Trezor Safe 3 est présenté comme une réponse aux besoins de tous les acteurs du monde des cryptomonnaies, qu'il s'agisse de débutants ou d'investisseurs expérimentés.

À la différence des version précédentes de la marque, ce hardware wallet embarque une nouvelle couche de sécurité grâce à un matériel jugé « inviolable ». Cela offre une protection supplémentaire contre les attaques physiques si les utilisateurs perdent leur appareil.

Comme un clin d'oeil aux récentes actualités de la concurrence, le communiqué insiste sur le fait que cette sécurité physique est renforcée par une phrase de récupération robuste, qui n'est jamais stockée au sein de l'appareil.

Le Trezor Safe 3 supporte Bitcoin (BTC), Ether (ETH) et plus de 7 000 autres cryptomonnaies. Proposé dans quatre modèles de couleurs différentes, ce nouveau hardware wallet est au prix de 79 euros. Par ailleurs, à l'occasion du 10e anniversaire de la marque, il sera possible de s'en procurer une version limitée supportant uniquement le Bitcoin.

« Nous comprenons que le self-custody peut être intimidant, en particulier pour les investisseurs débutants. C'est pourquoi nous avons conçu ces nouveaux portefeuilles et cette solution de sauvegarde en pensant aux débutants. »

Comme l'explique à nouveau Matěj Žák, l'ambition était de répondre aux préoccupations des investisseurs, notamment les débutants.

Parmi celles-ci, la conversation dans la durée de leur phrase de récupération est un véritable casse-tête, d'où l'introduction du Trezor Keep Metal. Conçu en acier inoxydable de qualité supérieure, cet accessoire est donc résistant à la corrosion, à l'eau ou aux impacts du temps.

Source : GlobeNewswire

