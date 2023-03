Trezor alerte d'une nouvelle attaque de phishing sur les portefeuilles

Le fournisseur de portefeuille physique Trezor a alerté ses utilisateurs au sujet d’une nouvelle attaque de type phishing. Celle-ci vise à obtenir les clés privées des victimes et de leur subtiliser leurs cryptomonnaies.

La menace a été rapportée sur le compte Twitter de Trezor. L’attaque est d’une simplicité surprenante, mais ne reste pas moins dangereuse : les utilisateurs sont dirigés sur un faux site Internet, semblable à celui de Trezor, sur lequel on leur demande de saisir leur clé privée.

🚨 Beware of the active phishing scam!

The attackers contact the victims via phone call, SMS and/or email to say that there’s been a security breach or suspicious activity on their Trezor account.

➡️ Please ignore these messages as they are not from Trezor. ⬅️

More info in🧵👇 pic.twitter.com/nzfSzfwcZ1

— Trezor (@Trezor) February 28, 2023