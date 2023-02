MetaMask alerte sur le phishing : non il n’est pas nécessaire de faire une vérification KYC

Le compte Twitter du portefeuille de cryptomonnaies MetaMask a alerté ses utilisateurs quant à une campagne de phishing sévissant ces derniers jours, appelant à effectuer une vérification Know Your Customer (KYC) pour continuer à utiliser l’application :

⚠️MetaMask does not collect KYC info and will never email you about your account!

Do not enter your Secret Recovery Phrase on a website EVER.

If you got an email today from MetaMask or Namecheap or anyone else like this, ignore it & do not click its links!https://t.co/EP0HGZFOfo pic.twitter.com/4CDtne24OK

— MetaMask 🦊💙 (@MetaMask) February 13, 2023