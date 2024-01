Portefeuille Trezor : attention à cette nouvelle tentative de phishing

Trezor a signalé une vulnérabilité le 20 janvier dernier, avec un accès à des données clients. Les fonds des utilisateurs n’étaient pas affectés, mais les informations ainsi récupérées ont permis à un malfaiteur d’envoyer une première campagne de phishing aux comptes affectés. De manière assez classique, l’email demandait aux éventuelles victimes de fournir leur phrase de récupération, afin d’accéder à leurs comptes.

👉 Retrouvez notre guide – Les arnaques au Bitcoin et aux cryptomonnaies, comment s’en prémunir ?

Il semblerait que les utilisateurs de Trezor soient de nouveau sollicités par des personnes mal intentionnées, qui utiliseraient la même méthode. Le fournisseur de portefeuilles physiques a en effet lancé une alerte hier :

🚨 Security Alert 🚨

We've detected an unauthorized email impersonating Trezor sent from a third-party email provider we use.

If you received a suspicious email with the subject line 'Assets undergoing upgrade' from the ID: [email protected], please do not click any links or… pic.twitter.com/RqQnQkB4hX

— Trezor (@Trezor) January 24, 2024