Le fournisseur de portefeuilles Zengo rachète Minke wallet

Le début d’une expansion pour Zengo ? L’entreprise a annoncé le rachat de Minke, un fournisseur de portefeuille centré autour des stablecoins. Cela permet notamment à Zengo d’étendre sa base d’utilisateurs… À condition que ceux-ci migrent vers son wallet.

Zengo rachète Minke

Minke propose un wallet non custodial, qui a été centré autour des stablecoins (USDC et USDT notamment). Le portefeuille aurait eu jusqu’à 50 000 utilisateurs à son apogée, mais son créateur, Josh Reyes, compte arrêter le développement. L’accord de rachat par Zengo, un autre fournisseur de portefeuille auto-hébergé, semblait donc logique.

Minke wallet sera progressivement abandonné et Zengo espère ainsi récupérer les utilisateurs, à qui elle proposera des facilités de migration. S’agissant d’un portefeuille non custodial, ces derniers auront bien sûr le choix de partir où bon leur semble. Mais ils seront incités à choisir Zengo, d’après Josh Reyes, qui a été interrogé par nos confrères de The Block :

« La plupart des utilisateurs utilisent Minke en tant que wallet crypto principal, ils auront donc besoin d’assistance pour la migration. [Ils seront] fortement incités et guidés pour migrer vers Zengo. »

Ce ne sera pas la dernière acquisition pour Zengo

Créée en 2018, l’entreprise Minke dispose de 5 employés. Ceux-ci rejoindront OpenPeer Labs, l’autre entreprise de Josh Reyes, qui développe actuellement une plateforme d’échange décentralisée (DEX). L’abandon de Minke vient en effet d’une volonté de se concentrer sur ce projet.

On ne connaît pas le montant de la transaction pour l’achat de Minke, mais le PDG de Zengo, Ouriel Ohayon, a confirmé qu’il ne s’agirait probablement pas de la dernière. Il s’attend à ce que l’entreprise mène de nouveaux investissements d’ici à 18 mois.

Source : The Block

