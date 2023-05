Wallet : l'entreprise française Dfns intègre la biométrie dans leur infrastructure

Pourra-t-on bientôt déverrouiller nos wallets non custodial à l'aide de la reconnaissance faciale ? La firme parisienne Dfns vient d'annoncer le lancement de sa solution permettant aux développeurs de créer des portefeuilles de cryptomonnaies incluant des outils biométriques.

👉 Qu'est-ce qu'un portefeuille non custodial ?

Ainsi, les futurs utilisateurs seront en mesure d'accéder à leurs fonds et d'interagir avec leurs actifs en utilisant une empreinte digitale ou la reconnaissance faciale. Le déblocage du wallet par l'identité de son utilisateur replacera alors le rôle des clés privées et des phrases de récupération.

La co-fondatrice et PDG de l'entreprise, Clarisse Hagège, affirme que cette transition des clés privées vers la vérification d'identité est nécessaire pour combler le fossé entre les interfaces du Web2 et celles du Web3 :

Ainsi, les détenteurs de cryptomonnaies n'auront plus besoin de retenir des phrases de récupération, ni des clés privées : seul l'usager autorisé par les outils de biométrie accèdera à ses fonds, le tout grâce à une clé cryptographique créée et stockée sur l'appareil utilisé.

👉 Comment stocker ses cryptomonnaies à travers un wallet

En développant sa solution, la startup spécialisée dans l'infrastructure de wallet a une mission en tête : rendre plus accessibles les portefeuilles de cryptomonnaies en facilitant leur utilisation.

Après une année 2022 marquée par de nombreuses faillites, notamment celle de FTX causant des pertes s'élevant à plusieurs milliards de dollars, les investisseurs se sont massivement tournés vers les wallets non custodial. En témoigne les excellents résultats de l'entreprise française Ledger, ayant réalisé un grand nombre de vente lors du bear market.

Toutefois, les investisseurs les moins technophiles sont freinés par la complexité de ces outils. Toujours selon sa co-fondatrice, l'objectif de Dfns est donc de proposer un service à la fois sécurisé et accessible au plus grand nombre :

« Le premier endroit où un nouvel utilisateur peut commencer son voyage dans le Web3 est en ouvrant un portefeuille, et si l'UX semble étranger, encombrant ou inconnu, la probabilité de conversion et de rétention chute précipitamment. Chaque plateforme et application qui souhaite contribuer à rendre le Web3 plus pratique et plus sûr doit intégrer des portefeuilles biométriques. »