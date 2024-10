Élections présidentielles américaines : Et si les résultats de Polymarket étaient biaisés ?

Ces derniers mois, les résultats proposés par Polymarket autour des élections présidentielles américaines étaient relativement proches de ceux proposés par les sondages traditionnels. Cependant, la tendance s'est dernièrement inversée tant Donald Trump a pris de l'avance sur Kamala Harris sur la plateforme de prédiction de marché décentralisée, suscitant quelques interrogations.

Polymarket se demande si ses résultats autour des élections présidentielles américaines sont si fiables que ça

Sur Polymarket, Donald Trump affiche désormais près de 64 % de chance de remporter les élections présidentielles américaines prévues pour le 5 novembre. Ce résultat est déphasé par rapport aux sondages traditionnels qui estiment pour la plupart que l'écart entre les 2 candidats est bien plus faible.

Devant ce fait, la plateforme de prédiction de marché décentralisé a décidé d'intensifier ses contrôles afin de vérifier le comportement de certains de ses utilisateurs, notamment ceux qu'elle surnomme « les baleines » et qui misent de très grosses sommes.

Ce n'est pas tant les sommes joués par ces utilisateurs qui dérangent Polymarket. En réalité, la plateforme aurait quelques suspicions sur leur nationalité. En effet, elle pense que certains utilisateurs, notamment ces baleines, sont américains. Or, ces derniers n'ont pas le droit de s'inscrire sur le site.

L'hypothèse privilégiée consiste à dire qu'une poignée de baleines de nationalité américaine fausserait les résultats proposés par Polymarket qui dépendent grandement des paris réalisés par ses utilisateurs. En plaçant une grosse mise sur l'un des 2 candidats, la plateforme augmente instantanément ses chances de victoire.

Pour certaines personnes, c'est à cause de cela que le candidat républicain se place largement devant sa rivale démocrate dans les résultats proposés par Polymarket. Parmi les baleines actives sur la plateforme, un certain « Fredi9999 » qui aurait parié plus de 18 millions de dollars uniquement en faveur de Donald Trump.

Plusieurs détectives on-chain et la plateforme Arkham Intelligence suggèrent que Fredi9999 ainsi que 3 autres comptes Polymarket pourraient être contrôlés par une seule et même personne. Les dépenses sur les 4 comptes s'élèvent à près de 45 millions de dollars et les mises ne ciblent que des résultats en faveur du parti républicain.

La légitimité de Polymarket en tant qu'indicateur est remise en question

Sur Polymarket, les élections présidentielles américaines constituent de loin le plus gros marché avec plus de 2,3 milliards de dollars de paris effectués. À ce titre, la plateforme est utilisée comme un indicateur fiable pour prédire les résultats de l'échéance présidentielle à venir.

Ainsi, Elon Musk, soutien indéfectible de Donald Trump, avait déclaré sur X que les résultats de Polymarket étaient « plus précis que les sondages [traditionnels], car il y a de l'argent en jeu ».

Toutefois, des personnalités de l'écosystème crypto ne partagent pas cet avis. C'est justement le cas du milliardaire Mark Cuban qui juge que la plupart des paris placés sur ces élections proviennent de l'étranger et ne reflètent donc pas fidèlement les intentions de vote des électeurs éligibles. « Je ne pense pas que cela soit une indication de quoi que ce soit, » précise-t-il.

Bien évidemment, au vu de l'engouement autour de Polymarket et de son utilisation comme indicateur, les pratiques de certaines baleines peuvent jouer un rôle sur l'issue des élections présidentielles américaines. En effet, un candidat avec un score plus élevé peut attirer les convoitises des électeurs indécis, faisant pencher la balance en sa faveur.

Source : Bloomberg, CNBC

