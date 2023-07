Sondage cryptomonnaies : 88 % des investisseurs institutionnels sont optimistes

Dans un sondage mené par Binance Research, nous apprenons que 88 % des investisseurs institutionnels interrogés se disent confiants pour l’écosystème des cryptomonnaies pour la prochaine décennie. Quels sont les autres points marquants de cette étude ?

Binance Research présente son sondage sur les investisseurs institutionnels

Selon un sondage réalisé par Binance Research auprès de 200 investisseurs institutionnels, 88 % d’entre eux se disent confiants pour le secteur des cryptomonnaies pour la décennie à venir. Pour ce qui est des 12 prochains mois, cette même métrique est plus nuancée, bien qu’elle s’avère optimiste à 63,5 %.

Parmi les acteurs interrogés, 47,1 % ont maintenu leur allocation durant l’année écoulée, et 35,6 % l’ont même augmentée. Concernant les 12 prochains mois, la moitié s’attend à augmenter ladite allocation tandis que seulement 4,3 % des répondants pourraient la diminuer.

L’illustration ci-dessous montre la quantité de montants investis par ces 200 investisseurs institutionnels. Par exemple, nous pouvons voir qu’un peu plus de la moitié en détient pour moins de 25 millions de dollars tandis que près de 23 % gèrent plus de 100 millions de dollars :

Figure 1 — Montants de cryptomonnaies investis par les investisseurs institutionnels interrogés

Ces investisseurs disposent de plus de 5 ans d’expériences dans l’investissement crypto pour 48,1 % d’entre eux et nous pouvons aussi noter que cela fait moins d’un an pour 2,4 % seulement.

Par ailleurs, les raisons de s’intéresser à l’écosystème sont multiples :

L’espérance de gains : 42,8 % ;

Volonté de s’exposer à la technologie : 37,5 %

Diversification de portefeuille : 11,5 % ;

Les 8,2 % restant sont catégorisés par d’autres raisons.

Une variété de secteurs d’exposition

Bien que l’ensemble du marché des cryptomonnaies reste généralement corrélé, les secteurs sont variés et à ce propos, nous pouvons voir que tous ne sont pas logés à la même enseigne. Et pour cause, les répondants vont préférer de loin les infrastructures blockchains, les layers 1, layers 2 et la finance décentralisée (DeFi) dans une moindre mesure, tandis que tout ce qui a trait aux tokens non fongibles et metaverse se retrouve délaissé :

Figure 2 — Secteurs d’investissements en cryptomonnaies

Parmi les secteurs de niches, ces mêmes investisseurs accordent une grande importance aux innovations liées aux wallets pour la moitié d’entre eux, mais également aux technologies de zero-knowledge proof pour 27 %, et 21 % en ce qui concerne les intégrations crypto avec l’intelligence artificielle.

Les sources de méfiance dans les investissements

Un autre point intéressant à explorer concerne les facteurs sur lesquels les investisseurs institutionnels gardent un œil prudent dans la crypto. Tandis que la volatilité du marché est un point qui semble revenir souvent, nous constatons que cela n’inquiète que 2,8 % de la population interrogée par Binance Research. Sans surprise, le risque réglementaire arrive en haut de la liste pour 29,7 % des répondants :

Figure 3 — Sources de méfiance des investisseurs institutionnels dans la crypto

De plus, le risque de contrepartie est aussi une considération importante pour 21,6 % des investisseurs, et 15,7 % s’inquiètent de la garde de leurs actifs numériques. Un parallèle intéressant peut être fait avec la manière dont sont stockés ces actifs, à savoir à 58,2 % sur des exchanges centralisés :

Figure 4 — Moyens de stockage des cryptomonnaies parmi les investisseurs institutionnels interrogés

D’autre part, nous pouvons remarquer que moins de 15 % des répondants conservent leurs actifs eux-mêmes au moyen de cold wallets.

Source : Binance Research

