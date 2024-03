Comment acheter du Bitcoin (BTC) par carte bancaire en 2024 ?

Vous envisagez d'acheter du Bitcoin en utilisant votre carte bancaire ? Sûre et rapide, la méthode de paiement par carte bancaire a simplifié l'achat de BTC sur des plateformes dédiées. Explorez avec nous la démarche pour acquérir du Bitcoin via votre carte bancaire, qu'il s'agisse d'une carte Visa ou Mastercard.

Les meilleures plateformes pour acheter du BTC en CB

On ne peut pas dire qu'une plateforme d'achat de cryptomonnaies se démarque vraiment de toutes ses concurrentes. Voici quelques critères que vous devez garder en tête avant de faire votre choix :

Réputation de la plateforme ;

Prix du Bitcoin par rapport au cours actuel moyen ;

par rapport au cours actuel moyen ; Frais appliqués ;

; Conformité avec les lois françaises ;

; Efficacité du service client.

Pour vous aider, voici une liste non-exhaustive des meilleures plateformes pour l'achat de Bitcoin en carte bancaire, celles-ci étant toutes régulées en France par l'Autorité des marchés financiers (AMF).

eToro : le plus célèbre crypto broker

Crypto broker en activité depuis 2007, eToro permet très facilement d'acheter du Bitcoin avec une carte de crédit. La transaction est instantanée et les BTC sont reçus dans la minute sur votre compte.

Avant d'acheter des crypto-monnaies du eToro, vous devez préalablement y déposer des euros. L'un des avantages d'eToro est que la plateforme ne facture pas de frais pour les dépôts de monnaies fiduciaires. Cependant, le broker facture ensuite une commission unique de 1 % pour l’achat de cryptomonnaies.

🔥 On recommande eToro si : vous souhaitez diversifier vos investissements. En effet, en parallèle des cryptomonnaies, le broker eToro permet aussi d'acheter des actions, des devises, des indices ou encore des matières premières.

👉 Retrouvez notre tutoriel complet sur eToro pour acheter du Bitcoin

Bitpanda : la plateforme adaptée aux débutants

Lancée par la startup autrichienne du même nom, Bitpanda a su rapidement se faire une place parmi la jungle des plateformes d'échange de cryptomonnaies, en misant sur une très bonne ergonomie.

Sur Bitpanda, il n'y a pas de frais pour acheter du Bitcoin. Il s'agit donc d'une option très intéressante si vous souhaitez acquérir du Bitcoin sans frais supplémentaires.

Bitpanda : la plateforme idéale pour diversifier ses investissements

🔥 On recommande Bitpanda si : vous débutez dans le monde des cryptomonnaies. Bitpanda est une plateforme très complète disposant d'une multitude de produits financiers. Son interface a été simplifiée au maximum pour que quiconque puisse facilement s'y retrouver. Pour Bitpanda, le confort de ses utilisateurs est une priorité.

👉 Pour en savoir plus, voici notre tuto et avis sur Bitpanda

Binance : l'exchange le plus utilisé au monde

Binance se positionne comme l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au niveau mondial, offrant à ses utilisateurs la possibilité d'acheter du Bitcoin facilement avec une CB. Cette plateforme se distingue également par la fourniture d'une suite complète de services financiers liés à la blockchain, incluant le trading, le staking et la participant à des Launchpads.

Binance : la plateforme d'échange crypto de référence

🔥 On recommande Binance si : vous appréciez la pluralité des produits financiers que la plateforme propose. Binance est le leader des plateformes d'échange de cryptomonnaies et permet de générer des rendements supplémentaires via une multitude de produits.

Trade Republic : l'idéal pour diversifier ses investissements

Trade Republic se présente comme une application mobile permettant aux investisseurs de négocier des actions, des cryptomonnaies, et des produits dérivés sans commission. Elle s'illustre par sa simplicité d'utilisation et sa démocratisation de l'accès aux marchés financiers, en proposant également des plans d'épargne en actions et en cryptomonnaies.

Avec Trade Republic, vous pouvez acheter du Bitcoin par carte bancaire à partir d'1 € seulement, une particularité notable et rare aujourd'hui.

Trade Republic : touchez 4 % d'intérêts par an sur les liquidités non investies

🔥 On recommande Trade Republic si : vous souhaitez être rémunéré à hauteur de 4 % par an sur vos fonds non investit. Vous attendez le moment opportun pour acheter du Bitcoin ? Laissez vos euros sur Trade Republic vous permettra de percevoir 4 % d'intérêts par an.

Coinbase : le leader de l'achat de Bitcoin aux États-Unis

Coinbase, acteur majeur de l'écosystème des cryptomonnaies, se distingue par sa plateforme sécurisée destinée à l'achat, à la vente, et au stockage de Bitcoin et autres cryptomonnaies. Elle se démarque à la fois grâce à des services intuitifs pour les particuliers et des solutions avancées pour les investisseurs institutionnels.

Avec Coinbase, acheter du BTC via carte bancaire est un jeu d'enfant. Les frais sous toutefois plus importants que sur les autres plateformes.

Coinbase : l'exchange crypto le plus réputé au monde

🔥 On recommande Coinbase : vous avez besoin d'une solution ultra-simple pour acheter du Bitcoin par carte bancaire.

Mt Pelerin : la Fintech suisse sans frais

Mt Pelerin se positionne comme une plateforme avant-gardiste dans l'univers des services bancaires et financiers basés sur la blockchain, facilitant l'accès à un large éventail de produits financiers sans exiger de dépôt minimum. Cette caractéristique souligne son engagement à rendre les services financiers plus accessibles, permettant à chacun, indépendamment de son capital initial, d'acheter du Bitcoin par CB.

🔥 On recommande Mt Pelerin si : vous souhaitez acheter du Bitcoin par carte bancaire sans frais (jusqu'à l'équivalent de 500 francs suisses par an).

Pourquoi acheter du Bitcoin par carte bancaire ?

Le principal intérêt d’acheter du Bitcoin avec une carte bancaire réside dans le fait que le paiement est instantané. En effet, le cours du Bitcoin reste volatil et peut beaucoup fluctuer en quelques heures seulement.

Utiliser une CB est donc idéal pour ceux qui souhaitent acheter du Bitcoin lorsque son prix baisse subitement, car contrairement à un virement bancaire, l'achat de BTC avec une carte bleue est très rapide.

De plus, investir dans le Bitcoin avec une carte Visa ou Mastercard est extrêmement simple, similaire à une transaction sur un site de commerce en ligne.

Les avantages à acheter du Bitcoin avec une carte bancaire (CB)

Acheter du Bitcoin par carte bancaire présente plusieurs avantages. Cela permet notamment d'acheter de la cryptomonnaie de manière très simple, comme n'importe quel autre produit sur Internet. Depuis une plateforme dédiée, il suffit de renseigner le montant en euros souhaité puis les informations de votre carte de crédit.

Autre avantage et non des moindres, la rapidité d'exécution de votre paiement. Contrairement à un virement où il faut parfois attendre plusieurs jours pour recevoir ses crypto monnaies, acheter du Bitcoin avec une carte Visa ou Mastercard vous permet de les recevoir instantanément.

Les inconvénients à acheter du Bitcoin par carte bleue

Acheter des bitcoins par carte bancaire est cependant plus coûteux en frais. En effet, les commissions des plateformes de cryptomonnaies sont très souvent plus importantes avec les paiements en carte de crédit qu'avec les virements.

Question sécurité, il faut faire preuve d'une plus grande prudence lorsque vous achetez du Bitcoin et des cryptomonnaies par carte bancaire. Assurez-vous d'être sur une plateforme fiable et reconnue.

💡 Suivez le guide pour acheter du Bitcoin par virement

N'oubliez pas de sécuriser vos cryptomonnaies

En gardant des cryptomonnaies sur des plateformes centralisées, vous n'êtes pas réellement propriétaires de ces dernières. Elles vous permettent simplement de spéculer sur la valeur des cryptomonnaies.

Cela comporte de nombreux avantages comme l'accès à d'autres produits ou la gestion complète de vos fonds sans frais ni manipulation supplémentaires.

Pour être véritablement propriétaires de vos cryptomonnaies, nous vous conseillons de les stocker par vos propres moyens, c'est-à-dire un portefeuille spécialisé que vous seul pouvez utiliser.

Si vous achetez du Bitcoin sur une plateforme comme eToro et que cette dernière se fait pirater, alors vous pourriez perdre tout votre investissement. Il est préférable d'utiliser un portefeuille physique comme le Ledger Nano S Plus.

Ledger : la meilleure solution pour protéger vos cryptomonnaies

Créé par une entreprise française, ce portefeuille prend la forme d'une clé USB avec laquelle vous pourrez stocker en sécurité vos cryptomonnaies.

👉 Retrouvez notre guide complet pour utiliser un portefeuille Ledger

