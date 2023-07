xAI – Elon Musk lance une entreprise d’intelligence artificielle (IA)

Elon Musk s’était exprimé plusieurs fois sur l’intelligence artificielle (IA) au cours des mois qui viennent de s’écouler. Il annonce cette semaine le lancement de xAI, une nouvelle entreprise consacrée au secteur. Quels sont les plans du milliardaire ?

Elon Musk se lance dans l’intelligence artificielle avec xAI

L’annonce brève d’Elon Musk sur Twitter montre les ambitions du patron de Tesla et Twitter. Le milliardaire que xAI servira à « comprendre la réalité », rien de moins :

Announcing formation of @xAI to understand reality — Elon Musk (@elonmusk) July 12, 2023

L’entreprise rassemble des poids lourds du secteur de l’intelligence artificielle. Les personnes recrutées ont un historique chez DeppMind, OpenAI, Google Reseach, ou Microsoft Research :

« Nous avons travaillé et mené le développement de certaines des plus grandes innovations du secteur, y compris sur AlphaStar, AlphaCode, Inception, Minerva, GPT-3.5 et GPT-4. »

On rappellera aussi qu’Elon Musk avait à l’origine participé aux débuts d’OpenAI, avant de critiquer le modèle de l’entreprise, et notamment l’influence supposée de Microsoft, qui a investi des milliards dans le projet.

Développer l’intelligence artificielle de manière raisonnée ?

Elon Musk s’est aussi montré critique en ce qui concerne l’évolution rapide du secteur, et a signé plusieurs appels à suspendre le développement des plus gros modèles d’AI, par crainte de voir leurs conséquences échapper à leurs créateurs. Dans cette même idée, xAI sera donc conseillée par Dan Hendrycks, le directeur du Centre pour la sécurité de l’AI, une organisation à but non lucratif.

On dispose pour l’instant de peu d’informations sur les premières missions de xAI, au-delà de cette ambition de « comprendre la vraie nature de l’univers ». Le communiqué précise que l’entreprise travaillera de concert avec Twitter, Tesla, et les autres entreprises d’Elon Musk. Il ne s’agit cependant pas d’une entreprise chapeautée par X Corp.

L’équipe de xAI proposera un entretien vendredi prochain pour mieux définir les contours de ce nouveau projet. Il s’agit de la sixième entreprise d’ampleur d’Elon Musk, qui est déjà aux manettes de Tesla, SpaceX, Twitter, Neuralink et The Boring Company. xAI parviendra-t-elle à comprendre « la nature de l’univers » ? Cela reste bien sûr à voir, mais le secteur est en pleine ébullition en ce moment.

Image : Daniel Oberhaus via Flickr (CC BY 2.0)

