Ondo s'associe à Chainlink pour lancer des cas d'usage inédits de ses actions tokenisées dans la DeFi

En s'associant à Chainlink pour la précision de ses oracles, Ondo élargit à présent le champ des possibles pour ses actions tokenisées. Et pour cause, certains titres peuvent désormais être utilisés comme collatéral dans la DeFi. Nous faisons le point.

Ondo déploie ses actions tokenisées dans la DeFi grâce à Chainlink

Mercredi, Ondo Finance a dévoilé un partenariat avec Chainlink, dans le but d'offrir de plus larges cas d'usage aux actions tokenisées de l'Ondo Global Market.

En effet, les versions tokenisées des ETF SPY et QQQ, ainsi que de l'action TSLA, peuvent dès à présent servir de collatéral contre des stablecoins sur l'application de finance décentralisée (DeFi) Euler.

Ici, les oracles de Chainlink jouent donc un rôle primordial, afin de garantir la justesse des prix, ce qui est une condition non négociable pour des utilisations pouvant impliquer des liquidations :

Les flux de données Chainlink comblent cette lacune en fournissant une tarification de niveau institutionnel spécifiquement adaptée aux actions tokenisées d'Ondo. Chaque flux reflète la réalité économique complète de l'actif sous-jacent, y compris les opérations sur titres telles que les dividendes. Grâce à Chainlink, les protocoles DeFi peuvent désormais tarifer les actifs d'Ondo Global Markets avec une précision optimale, gérer les positions en toute sécurité et offrir aux utilisateurs une meilleure protection en période de forte volatilité des marchés.

Avec 621 millions de dollars de valeur totale verrouillée, l'Ondo Global Market est à ce jour le plus grand marché d'actions tokenisées. En parallèle, le token ONDO s'échange à 0,25 dollar lors de l'écriture de ces lignes, en hausse de 4,75 % au cours des dernières 24 heures.

Source : Ondo

