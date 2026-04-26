Chainlink et AWS s'associent pour simplifier la tokenisation

Amazon Web Services (AWS) s'associe à Chainlink pour connecter les blockchains au monde physique. Cette avancée majeure accélère la dynamique de la tokenisation, un mouvement en train de transformer durablement le paysage de la finance traditionnelle.

AWS x Chainlink : Connecter le monde on-chain au monde off-chain

Le réseau d'oracles décentralisé Chainlink s'associe à la plateforme cloud Amazon Web Services (AWS) pour relier les blockchains au monde extérieur.

Il est désormais possible pour les acteurs utilisant une infrastructure cloud de connecter simplement leurs données off-chain à des smart contracts. Cela rend ainsi possible le développement d’applications et d’actifs tokenisés reposant sur des informations issues du monde réel.

NEW: The Chainlink data standard is now live on @amazon’s AWS Marketplace. Now, millions of @awscloud developers & hundreds of thousands of businesses have access to the secure data infrastructure required to build institutional-grade blockchain apps. pic.twitter.com/nJeB9cP8I2 — Chainlink (@chainlink) April 24, 2026

Pour mieux comprendre cette annonce, il convient de s'intéresser au fonctionnement de la blockchain. Cette dernière a été conçue pour mettre à la disposition de ses utilisateurs des outils financiers plus accessibles, plus efficaces et plus transparents.

🧠 Tout comprendre - Qu'est-ce qu'un smart contract ?

Par conception il est donc très facile pour les utilisateurs d'observer ce qu'il se passe sur la blockchain. Cependant, cette dernière peine à percevoir et comprendre le monde qui l'entoure.

Afin de pallier ce problème, les oracles ont été inventés comme un canal permettant de relier le monde extérieur physique aux blockchains. Le monde on-chain (sur la blockchain) et le monde off-chain (à l'extérieur du réseau) sont désormais reliés et peuvent communiquer.

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« Oracle challenge » et tokenisation

Vous l'avez compris, la blockchain fonctionne comme un système autonome qui ne peut pas se connecter nativement à des sources de données externes, des API ou d'autres blockchains.

Pour la tokenisation en particulier, cela représente un défi majeur. Effectivement, cela se matérialise par des problèmes très concrets, explique le communiqué :

Fournir l'actualisation des prix d'actifs en temps réel à des smart contracts ;

Vérifier l'identité ou les réserves qui soutiennent un actif tokenisé ;

Déplacer des actifs ou des données sur plusieurs blockchains.

Chainlink résout ce problème en connectant de manière sécurisée les smart contracts à des systèmes extérieurs à la blockchain. Cela peut être des services AWS (calcul, stockage, suite complète des services cloud), des API, des systèmes d'identité, l'infrastructure d'une entreprise ou d'autres blockchains.

Les services Chainlink disponibles sur AWS permettent désormais de fournir des données sur les prix et le marché, permettant d'évaluer en temps réel les actifs, leur règlement et de mieux gérer les risques associés.

🎙️ Interview exclusive d'Alexandre Chessé de Fireblocks - Comment la tokenisation transforme-t-elle la finance traditionnelle ?

La « Proof of Reserve » de Chainlink permet également de vérifier, directement sur la blockchain, que des actifs tokenisés sont bien adossés à des réserves réelles, de manière sécurisée et vérifiable.

Ces données aident les protocoles à être plus transparents, à automatiser certaines actions (comme l’émission de tokens) et à réduire les risques, tout en permettant des audits sans révéler d’informations sensibles.

Cette annonce s'adresse aux institutions financières qui explorent le monde de la tokenisation « pour débloquer des liquidités, réduire les délais de règlement et créer de nouvelles classes d’actifs ».

Ces acteurs sont contraints par un haut niveau d'exigences réglementaires. Ce partenariat vise donc à fournir une infrastructure disposant de normes de sécurité élevées et répondant aux exigences réglementaires.

Ainsi, dans cette alliance, AWS apporte l'infrastructure sécurisée et réglementée et Chainlink apporte le canal de connexion et les automatisations grâce à ses oracles.

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Source : Blog AWS

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