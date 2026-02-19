La Fondation Ethereum a évoqué ses priorités pour l’année 2026. Si l’amélioration de la scalabilité est un axe majeur, une autre thématique se dessine. La préparation post-quantique est désormais officiellement inscrite comme l’une des priorités stratégiques du protocole. Qu’est-ce que cela change ?

La Fondation Ethereum évoque ses priorités pour 2026

Dans un communiqué publié le 18 février, la Fondation Ethereum fait le point sur ses objectifs de 2026. L’organisation souligne qu’Ethereum a connu une année 2025 particulièrement productive, avec deux mises à jour majeures : Pectra et Fusaka. Qu’est-ce qui se dessine alors pour 2026 ?

La Fondation Ethereum cible trois objectifs pour l’année en cours, avec en premier lieu l’amélioration de la scalabilité. Le travail sur le layer 1 et sur les blobs sera unifié, afin d’avoir une perspective plus générale :

Les augmentations de la limite de gas dépendent des performances du moteur d’exécution. La mise à l’échelle des blobs repose sur des modifications du réseau et du consensus qui touchent au même code client. Coordonner ces efforts sous un même toit nous permet d’aller plus vite et de réduire le périmètre d’intervention pour une vision plus globale.

💡 Pour aller plus loin – C’est quoi Ethereum ? Tout savoir sur cette blockchain et sa cryptomonnaie ETH

Autres axes de développement pour 2026 : l’amélioration de l’expérience utilisateur, ainsi que la solidification du layer 1. Ces 2 objectifs permettront entre autre à Ethereum de se développer pour l’« après-quantique », selon le communiqué.

Obtenez 25 € en créant un compte sur Bitvavo* Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Un réseau Ethereum résistant à la menace quantique

En ce qui concerne l’UX, la migration vers l’abstraction de compte native constitue un « chemin naturel » pour s’éloigner de l’authentification basée sur ECDSA. On rappelle qu’il s’agit de l’algorithme cryptographique aujourd’hui utilisé par Ethereum et potentiellement vulnérable à un ordinateur quantique suffisamment puissant. Améliorer l’expérience utilisateur est donc aussi un moyen de faire face au risque quantique.

Le communiqué souligne que les alternatives « post-quantiques » offrent une meilleure résistance, mais elles ont un défaut majeur : elles sont beaucoup plus lourdes, ce qui se traduit par des coûts en gas très élevés pour quiconque voudrait les utiliser aujourd’hui. Les équipes de développement travaillent donc sur des propositions pour réduire le coût en gas, afin de combiner signature résistante au quantique et frais « raisonnables » pour les utilisateurs :

Plusieurs propositions sont en cours d’élaboration qui pourraient rendre la vérification de signatures quantiquement résistantes beaucoup plus efficiente en termes de gas dans l’EVM.

🌐 Dans l’actualité – La 1re mise à jour post-quantique de Bitcoin est prête : BIP-360 expliqué

Il n’y a à ce jour pas d’ordinateur quantique capable de « casser » une blockchain telle qu’Ethereum. Mais les chercheurs s’accordent sur le fait qu’il pourrait exister dans les prochaines années. Pour des protocoles de paiement, l’évolution technologique est donc nécessaire.

En ce qui concerne Ethereum, la prochaine mise à jour majeure, Glamsterdam, prévue pour le premier semestre 2026, devrait intégrer les premières avancées concrètes sur ce front. Le réseau se prépare donc afin de continuer à rester sécurisé.

Source : Ethereum Foundation

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.