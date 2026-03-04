« C'est inacceptable » — Donald Trump s'énerve face aux banques qui bloquent la régulation crypto

Sur Truth Social, Donald Trump a montré son impatience vis-à-vis des banques qui ralentissent la régulation crypto aux États-Unis. Que le reproche-t-il ?

Donald Trump s'agace des banques anti-crypto

L’année dernière, les États-Unis ont adopté le Genius Act, lançant un véritable bull run sur les stablecoins. Après que ceux-ci ont vu leur capitalisation largement progresser, ils semblent atteindre actuellement une certaine vitesse de croisière moins effrénée, tant par l’évolution de ladite capitalisation que par le nombre d’annonces retentissantes.

Plus encore, les banques américaines ne semblent pas voir d’un très bon œil certaines idées qui tendent à se propager, à savoir l’éventuelle redistribution de rendements. Et pour cause, rappelons que pour garantir les réserves de ses propres clients, les banques ont recours à des produits monétaires générateurs de rendements, des rendements qu’elles se gardent bien de redistribuer auxdits clients.

Dans l’éventualité où les stablecoins distributeurs de rendements viendraient à prendre de l’ampleur, les banques pourraient alors perdre des parts de marché, ce qui n’est pas au goût de certaines, comme l’a fait remarquer Jamie Dimon, le PDG de JPMorgan Chase, ces derniers jours, vis-à-vis du Clarity Act, un autre projet de loi crypto :

Les récompenses sont équivalentes aux intérêts. Si vous devez conserver des soldes et payer des intérêts, c'est le rôle de la banque. Vous devriez être réglementé en tant que banque.

Dans ce contexte de grogne bancaire, Donald Trump a manifesté son agacement sur son réseau social Truth Social :

Le Genius Act est menacé et sapé par les banques, et c'est inacceptable ; nous ne le permettrons pas. Les États-Unis doivent mettre en place une structure de marché au plus vite. Les Américains devraient pouvoir faire fructifier leur argent. Les banques réalisent des profits records, et nous ne les laisserons pas compromettre notre ambitieux programme crypto, qui finira par profiter à la Chine et à d'autres pays si nous ne parvenons pas à faire adopter le Clarity Act.

Tandis qu’il considère que le Genius Act « a constitué la première grande étape des États-Unis pour faire du pays la capitale mondiale des cryptomonnaies », il appelle maintenant les banques à « conclure un accord équitable avec le secteur des cryptomonnaies » pour aller de l’avant concernant le Clarity Act, estimant au passage qu’elles « ne devraient pas chercher à saper le Genius Act ».

Alors que la Maison-Blanche souhaite voir le dossier du Clarity Act avancer au plus vite, une attention particulière pourra être portée aux compromis qui en découleront. En Europe, si le règlement MiCA a fait figure de pionnier en matière de réglementation, celui-ci est justement plus simple à aborder pour une structure bancaire avec d'importants moyens financiers qu'une petite startup cherchant à se faire sa place en matière d'innovation.

Si Donald Trump réussit son pari, l'Europe pourrait donc une fois de plus se laisser distancer.

Source : Truth Social

