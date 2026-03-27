David Sacks, le « tsar des cryptos » de Donald Trump, quitte ses fonctions au sein du gouvernement. Arrivé au bout de son mandat de 130 jours, il restera cependant conseiller du président pour les affaires liées aux cryptomonnaies.

David Sacks quitte son rôle auprès de Donald Trump

David Sacks avait été recruté dans le rôle d’« employé gouvernemental spécial », un statut qui avait aussi permis de recruter Elon Musk au début du mandat du président Trump. Ce statut spécifique ne correspond pas à un réel rôle gouvernemental, comme celui d’un ministre, c’est pourquoi il a une durée limitée de 130 jours.

Le « tsar des cryptos » est donc arrivé au bout de son mandat et quittera ses fonctions, qui impliquaient aussi des législations entourant l’intelligence artificielle. David Sacks sera transféré au sein du Conseil consultatif du président sur les sciences et technologies (PCAST), un autre rôle qui lui permettra de conserver sa position de conseiller.

Je pense qu’en avançant en tant que co-président du PCAST, je peux désormais formuler des recommandations non seulement sur l’IA, mais aussi sur un éventail élargi de sujets technologiques.

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Pendant son mandat, David Sacks a accompagné l’élaboration d’une législation d’encadrement des stablecoins, qui n’a pas encore été adoptée. Il avait également soutenu la création d’une réserve en Bitcoin, qui s’était avérée beaucoup moins centrale que prévue initialement. Autre limitation de son mandat : l’ambitieux « conseil crypto » censé rassembler des pontes du secteur n’a jamais été créé, le gouvernement préférant un groupe de travail plus réduit.

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Un début de désintérêt pour la législation entourant les cryptomonnaies ?

Si le départ de David Sacks était programmé, il s’inscrit donc tout de même dans un certain désintérêt de la part de Donald Trump en ce qui concerne la législation entourant les cryptomonnaies. L’ambitieux « président des cryptos » ne semble en effet plus faire du Bitcoin et des cryptomonnaies un enjeu majeur de son mandat, bien que sa famille se soit fortement enrichie grâce aux actifs numériques.

Dans l’ensemble, la Maison-Blanche communique beaucoup moins autour de ce sujet, alors qu’il était omniprésent il y a un an. Autre signe de ce potentiel repli : en mars dernier, l’administration révélait que David Sacks avait vendu pour 200 millions de dollars de cryptomonnaies.

Cela pose question sur l’avenir du CLARITY Act. Sans son plus grand défenseur, le projet de loi encadrant les stablecoin pourrait rencontrer des difficultés. Pour rappel, il s’est heurté aux réticences des banques, qui ne voient pas d’un bon œil de potentiels concurrents décentralisés. En face, les sociétés crypto veulent défendre leur droit à proposer des rendements sur les stablecoins.

👉 A lire à ce sujet – Coinbase s’oppose à l’interdiction des rendements passifs sur les stablecoins et menace de retirer son soutien au CLARITY Act

Par ailleurs, l’administration ne semble pas à ce stade vouloir reconduire le rôle de « tsar des cryptos » avec une autre personne. Alors que la Maison-Blanche est pleinement occupée par la guerre au Moyen-Orient et que le cours des cryptomonnaies a chuté, il sera intéressant de voir si le mouvement « pro-crypto » de Donald Trump reprendra de l’allant dans les prochains mois.

Source : Bloomberg via YouTube

Image : TechCrunch via Flickr (CC BY)

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