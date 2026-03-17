Vers une tokénisation de la KPop ? La plateforme Metaplex signe un partenariat avec K Wave Media

Le principe de tokenisation bouleverse le fonctionnement et les perspectives de nombreux secteurs traditionnels, comme la finance, mais également l’immobilier… ou la culture KPop. Une initiative mise en place en partenariat avec la plateforme Metaplex et la société de divertissement coréenne K Wave Media.

Metaplex et K Wave Media s'associent pour tokeniser la K-Culture

Initialement réservée au secteur des cryptomonnaies, la tokenisation s'impose désormais comme un moyen efficace de révolutionner de nombreux secteurs économiques et financiers, notamment à l'aide des actifs du monde réel (RWA) tokenisés, applicables jusque dans les sphères culturelles.

En effet, la plateforme inscrite dans l'écosystème Solana spécialisée dans le domaine, Metaplex, vient d'annoncer un partenariat entre sa Fondation et la société K Wave Media, « spécialisée dans l’investissement de contenu, la production de films et de séries, les produits dérivés K-pop et une stratégie de trésorerie en Bitcoin ».

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Une initiative mise en place dans le cadre du Metaplex Summit récemment organisé à Séoul, qui a visiblement été l'occasion de souligner la tendance croissante de la K-Culture - et notamment la célèbre Kpop - à se tourner vers une intégration on-chain de son contenu et de ses divertissements.

Au programme : un projet nommé « Gaon Project », destiné à accélérer le déploiement des propriétés intellectuelles de K Wave Media sur la blockchain, « via une infrastructure de crypto-actifs » fournie par la plateforme Metaplex, afin de « créer de nouvelles opportunités de participation pour les fans, les créateurs et les investisseurs au sein de l’économie mondiale de la K-Culture ».

Cette initiative examinera comment la technologie blockchain peut soutenir l’émission et la gestion de crypto-actifs liés au divertissement et à la culture coréenne, notamment la K-pop et d’autres propriétés intellectuelles de la K-Culture largement reconnues. Communiqué de presse

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Une propriété intellectuelle soutenue par la tokenisation

Un partenariat très prometteur selon le fondateur de Metaplex, Stephen Hess, qui voit dans ce rapprochement entre sa plateforme et la société K Wave Media un moyen de participer activement « à certaines des communautés numériques les plus influentes au monde », directement associées à la K-Culture, tout en explorant les possibilités offertes par un passage de la propriété intellectuelle à une dimension on-chain.

De son côté, le responsable du contenu chez K Wave Media, JaeHa Lee, estime que ce « Gaon Project » pourrait accélérer la diffusion des créations culturelles coréennes dans des proportions jamais atteintes jusqu'à présent.

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Le divertissement coréen est devenu l’une des exportations culturelles les plus influentes des médias modernes. Grâce au Gaon Project, nous prévoyons d’amener les dramas coréens, les films, l’animation et les émissions musicales de télé-réalité on-chain en tant qu’actifs du monde réel, créant de nouvelles voies pour la distribution et la découverte du contenu coréen. JaeHa Lee

En parallèle, la Fondation Metaplex ambitionne de prendre en charge de nouvelles catégories d'actifs tokenisés en lien au secteur culturel, comme par exemple des « tokens natifs pour agents », tout en développant l'infrastructure de cette économie on-chain.

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Source : Metaplex

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