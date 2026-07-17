Volvo annonce la création d'une cryptomonnaie afin de tester les paiements on-chain

L’adoption de la crypto trouve parfois des véhicules inattendus, comme par exemple le constructeur automobile Volvo qui vient de dévoiler la création d’une cryptomonnaie propriétaire. Une initiative inscrite dans le cadre d’une expérimentation interne destinée à tester les paiements auprès de ses fournisseurs.

le 17 juillet 2026 à 14:00.

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Hugh Bernard

Volvo annonce la création d'une cryptomonnaie afin de tester les paiements on-chain

Volvo crée une cryptomonnaie propriétaire pour le paiement de ses prestataires

Les récents développements en lien aux cryptomonnaies s'orientent désormais très largement en direction de la finance traditionnelle et de ses acteurs institutionnels - notamment avec les stablecoins et les actifs tokenisés - afin de faciliter leur adoption tout en essayant de conserver certaines spécificités inhérentes au secteur.

Et alors que certains acteurs crypto s'interrogent sur le fait de savoir s'il reste encore quelque chose à construire dans le domaine, le constructeur automobile Volvo vient de créer la surprise en annonçant avoir créé une cryptomonnaie native et propriétaire dans le cadre d'une expérimentation interne.

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Une révélation effectuée par le responsable de l'information et des activités liées à l'intelligence artificielle pour le secteur des poids-lourds (Trucks) du groupe Volvo en Belgique, Ivan Branco, au micro du podcast de la Fondation Cardano, dans le cadre d'une intervention initialement axée sur les bénéfices de la blockchain.

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Nous avons mené des expérimentations avec certains prestataires de transport afin de voir si nous pouvions créer un environnement fermé reposant sur la blockchain pour les transactions entre les fournisseurs de matières premières, les transporteurs et nous-mêmes. Pour cela, nous avons créé une cryptomonnaie propriétaire, spécifiquement conçue dans le cadre de cette expérimentation.

Ivan Branco

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Faciliter les transactions à l'aide de la crypto

Selon Ivan Branco, le principal but de cette opération consiste à « tenter de supprimer une partie de la complexité existante » dans les procédures actuellement mises en place avec les nombreux prestataires de Volvo, parfois situés dans des pays éloignés et dépendants de monnaies locales différentes.

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L'idée semble assez simple : peu importe d'où proviennent les pièces ou quelle devise il faut utiliser dans les pays concernés, tous les échanges se font avec une seule monnaie - cette cryptomonnaie spécifique - afin de faciliter les transactions entre les fournisseurs et Volvo.

Ivan Branco

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Une initiative dans laquelle s'inscrit également parfaitement la blockchain, puisque selon le responsable de Volvo elle permet de bénéficier d'un « registre unique dans lequel peuvent se conserver toutes les informations relatives au transport et aux commandes » afin de bénéficier d'une traçabilité augmentée, mais également du détail des paiements effectués en temps réel avec sa cryptomonnaie native.

Ce n'est toutefois pas la première fois que Volvo signe une incursion avancée dans le secteur de la blockchain, puisque sa filiale Volvo Cars a déjà mis en œuvre une initiative de ce genre active depuis 2019, notamment afin de permettre une meilleure traçabilité du cobalt présent dans les batteries de ses véhicules électriques.

Une affaire à suivre...

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Source : Fondation Cardano

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Passionné par les cryptomonnaies et le principe de décentralisation depuis de nombreuses années, je souhaite partager cette expérience avec le plus grand nombre. Je m'attache également à décrypter les enjeux associés à l'évolution de cet écosystème au sein de la finance traditionnelle.

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