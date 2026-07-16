Reste-t-il encore quelque chose à construire dans la crypto ?

Le secteur des cryptomonnaies est-il arrivé au bout de ce qu’il pouvait proposer en matière d’innovations numériques et de fonctionnalités financières ? Une question à laquelle tentent de répondre les spécialistes du teneur de marché Wintermute, en s’assurant avant tout qu’elle ne soit pas « mal posée ».

La bonne question n'est plus : que peut faire la crypto ?

Le développement du secteur des cryptomonnaies au cours de la dernière décennie a entraîné la mise en place de nombreuses solutions innovantes basées sur les blockchains et leurs layer 2, comme par exemple la finance décentralisée (DeFi) et ses offres financières associées, mais également les contrats perpétuels et autres marchés prédictifs (liste non exhaustive).

Une profusion qui pousse les analystes du teneur de marché crypto Wintermute à s'interroger sur le fait de savoir si chacune de ces catégories ne se retrouve pas désormais saturée du fait de la mise en pratique effective de toutes les options disponibles, au point de se demander s'il « reste encore quelque chose à construire dans la crypto ».

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En effet, toutes les innovations développées jusqu'à présent ont bénéficies de multiples tests et validations, parfois jusqu'à disparaître face à un désintérêt évident, dans le cadre d'une infrastructure présentée comme fonctionnelle, dont « les prochains défis intéressants se situent ailleurs ».

Car le jeu ne consiste plus à se concentrer uniquement sur les développements internes à la crypto, mais bien plus « sur tout ce qui se construit autour d'elle ». De ce fait, la véritable question à poser ne serait-elle pas plus précisément : dans quels domaines la crypto a-t-elle sa place ?

Alors, reste-t-il encore quelque chose à construire ? Beaucoup de créateurs abandonnent à ce stade. Ils ont tort, non pas parce que la réponse est « non », mais parce que la question elle-même est mal posée. La bonne question n'est donc plus : « Que peut faire la crypto ? » Elle est devenue : « Pourquoi le reste du monde a-t-il besoin de la crypto ? » Et la réponse s'impose de plus en plus clairement : l'économie des machines. Wintermute

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La crypto comme moteur d'une « économie des machines »

Les analystes de Wintermute sont formels, le véritable avenir de la crypto se trouve du côté des développements en lien à l'intelligence artificielle, avec des « modèles d'IA désormais suffisamment performants et peu coûteux pour être déployés à grande échelle » au sein d'une « économie des machines » en pleine expansion.

Lorsque nous parlons d'une « économie des machines », nous ne parlons pas des machines en tant qu'outils, mais en tant qu'acteurs économiques. Le changement est subtil, mais ses conséquences sont considérables. Un outil attend des instructions. Un acteur, lui, conserve un contexte, prend des décisions, effectue des transactions et agit de manière autonome, aussi bien dans le monde numérique que dans le monde physique. Wintermute

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Une « économie des machines » dont l'activité financière repose sur de véritables infrastructures de règlement axées sur les stablecoins, à l'aide de protocoles comme x402, MPP et AP2, dans le cadre d'une logique d'interconnexion qui combine au lieu d'opposer, selon les principes : « crypto + IA, crypto + robotique ou crypto + science autonome ».

De ce fait, les entrepreneurs crypto doivent abandonner le modèle des startups classiques afin de « devenir la couche d'infrastructure sur laquelle reposera la prochaine vague d'innovations en intelligence artificielle, en robotique et en autonomie des systèmes physiques ».

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Source : Wintermute

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