Alors que certains s'interrogent sur la dynamique baissière des principales actions de la tech américaine qui pourrait suivre la tendance du marché crypto, la fondatrice d’ARK Invest en profite pour réorganiser ses positions. Au programme : Coinbase, Circle, Bullish et Robinhood.

ARK Invest achète 45 164 actions COIN de Coinbase

Après l'euphorie historique déclenchée par l'introduction en bourse du fleuron de l'aérospatiale SpaceX, la tendance semble se diriger à la baisse pour les actions des principaux acteurs américains de la tech au point de s'interroger sur la perspective d'un bear market confirmé dans le secteur.

Une perspective que pourrait venir contredire le léger rebond enregistré en ce début de semaine, visiblement suffisant pour motiver la célèbre Cathie Wood - fondatrice, CEO et responsable des investissements pour la société ARK Invest - à revoir ses positions sur certaines actions du secteur crypto.

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En effet, les déclarations officielles récemment déposées par l'entreprise auprès de la SEC font notamment état de l'achat de 45 164 actions COIN de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase, pour un total estimé à 6,85 millions de dollars, réparties entre les fonds négociés en bourse ARK Innovation (ARKK), ARK Next Generation Internet (ARKW) et ARK Fintech Innovation (ARKF).

Une prise de position qui nécessite une forte conviction au sujet du potentiel de cette action, et de la société Coinbase, puisqu'elle affiche une baisse supérieure à 56 % sur l'année écoulée... et de 64 % depuis son dernier sommet historique du 18 juillet 2025 à presque 420 dollars.

L'action COIN de Coinbase affiche une baisse supérieure à 56 % sur l'année écoulée

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Mais également des actions CRCL, BLSH et HOOD

Mais ce n'est pas tout. En effet, la société ARK Invest a également concentré ses achats sur d'autres sociétés crypto, comme par exemple l'émettrice du stablecoin USDC Circle dont elle a ajouté 81 757 actions CRCL à ses portefeuilles, pour un total estimé à un peu plus de 6,2 millions de dollars.

Dans le même temps, Cathie Wood a également jeté son dévolu sur 149 422 actions de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Bullish (BLSH), pour 3,54 millions de dollars, et 2 943 actions de la société Robinhood (HOOD), pour un peu moins de 300 000 dollars.

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Seule l'action HOOD de Robinhood affiche une légère hausse de 8,7 % sur l'année écoulée, alors que ses homologues CRCL et BLSH affichent des baisses importantes et respectives supérieures à 58 % et 65 % sur la même période.

ARK Invest achète également des actions CRCL, BLSH et HOOD

Des achats qui permettent de constater la confiance que Cathie Wood conserve dans les actions des principales sociétés crypto, malgré une baisse globale et importante au cours des derniers mois. À noter : les actions HOOD (#5) et COIN (#9) figurent dans le top 10 de ses positions actuelles, tous fonds confondus, avec des valeurs respectives de 439,5 et 345 millions de dollars, soit une pondération de 3,27 % et 2,56 %.

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Source : ARK Invest

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