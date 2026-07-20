Tatouage crypté, stéganographie de ninja, kit anti-enlèvement... Ces méthodes farfelues pour protéger ses cryptos

Détenir des cryptomonnaies devient une activité risquée, alors que les affaires de séquestrations et d’enlèvements ciblés se multiplient sur le territoire français. L’occasion pour ce chercheur en sécurité numérique de se pencher sur les techniques les plus loufoques et inattendues pour tenter de protéger ses fonds.

Des techniques « extrêmes et non conventionnelles » pour protéger ses cryptos

Difficile d'apparaître comme un détenteur de cryptomonnaies, alors que cela expose désormais directement à des risques de sécurité pouvant impliquer des agressions physiques ciblées - de type séquestrations et enlèvements - dont le nombre a littéralement explosé depuis début 2026, et plus largement au cours de l'année passée.

Un contexte anxiogène à l'origine d'une récente étude menée par le chercheur en sécurité numérique Vladimir S. sur le réseau X, dans une longue publication destinée à présenter des « techniques extrêmes de stockage qui fonctionnent vraiment pour protéger ses cryptos ».

⚠️ Comment sécuriser votre environnement numérique et financier ?

Selon ce spécialiste, « les méthodes classiques, comme les hardware wallets, les configurations multisignatures et les sauvegardes chiffrées, offrent un excellent niveau de sécurité de base pour l'auto-conservation des bitcoins », mais certains détenteurs plus paranoïaques ou exposés exigent bien plus.

Obtenez 10 $ en BTC en achetant un wallet Ledger pour protéger vos cryptos

Publicité

Certains utilisateurs particulièrement méfiants expérimentent des approches extrêmes et non conventionnelles, mêlant stéganographie, cryptographie, sécurité physique et techniques héritées de l'espionnage. Ces stratégies reposent généralement sur l'ajout de couches d'obscurité afin de résister aux menaces physiques comme numériques, ou sur le fait de dissimuler ses actifs à la vue de tous. Vladimir S.

Tatouage crypté, stéganographie de ninja, kit anti-enlèvement...

Dans la liste des « méthodes les plus spectaculaires » recensées par Vladimir S. figure en première place la technique du « skin wallet ». Et pour cause, cela consiste à exposer ses données de sécurité aux yeux de tous, en prenant auparavant bien soin de chiffrer sa seed phrase pour en faire un motif en apparence anodin. Risque principal : un tatouage qui s'estompe avec le temps et devient illisible.

Pour les moins adeptes de modifications corporelles, il existe une autre méthode appelée « StegCloak » basée sur un outil de stéganographie permettant de dissimuler une information sensible dans un texte ordinaire ou de cacher l'existence même d'un message plutôt que son contenu, comme le faisaient les ninjas avec l'origami, l'encre invisible, les lettres codées ou une disposition particulière d'éléments de l'environnement.

🗞️ Tuer Bitcoin pour 8 milliards de dollars, la thèse choc qui interroge la fiabilité des cryptomonnaies

Une autre technique, présentée comme plus complexe et peu adaptée au grand public, consiste à réduire la dimension de sa seed phrase jusqu'à obtenir une taille microscopique plus simple à cacher et lisible uniquement avec un microscope.

Autant de processus inscrits dans ce que Vladimir S. identifie comme des techniques de sécurité par obscurité (Security Through Obscurity ou STO) destinées à « protéger une information en dissimulant l'emplacement, le fonctionnement ou même l'existence des mécanismes de sécurité », afin de tromper la vigilance de possibles malfaiteurs en quête de vos cryptos.

Mais tout cela n'écarte pas le risque d'agression physique. Et afin de compliquer la tâche des agresseurs, Vladimir S. propose quelques techniques possibles :

Un code de contrainte ou « PIN d'autodestruction » ;

Un bouton d'urgence (via Apple Watch ou autres) ;

Un wallet leurre qui affiche un solde faible ;

Une configuration multisignature avec timelock ;

Une sécurité renforcée du domicile.

Quoi qu'il en soit, le choix d'un hot wallet fiable pour les dépenses courantes et les petits montants et d'un hardware wallet sécurisé pour les montants plus importants et le stockage de long terme est largement suffisant pour la majorité des utilisateurs.

Gagnez jusqu'à 100 € en Bitcoin en créant un compte sur SwissBorg

Source : Vladimir S.

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.