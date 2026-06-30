Quelles sont les dates à ne pas louper dans la crypto en juillet 2026 ?

Le mois de juillet s'annonce chargé pour les marchés financiers et l'écosystème des cryptomonnaies. Statistiques économiques, lancements de tokens et nouveaux lancements rythmeront les prochaines semaines. Voici les événements à surveiller dans la crypto et dans la finance pour ce mois de juillet.

Annonces de la Fed, token unlocks ou encore mises à jour de réseau blockchain : voici tous les événements macro et crypto importants à connaître pour ce mois de juillet 2026.

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1er juillet

Europe — Fin de la période de tolérance du règlement MiCA.

Zone euro — Publication du PMI manufacturié, chiffres anticipés de l’inflation MoM et YoY et discours de Chistine Lagarde dans le cadre du Forum on Central Banking à Sintra au Portugal.

France — Publication du PMI manufacturié.

États-Unis — Publication du PMI manufacturié et discours de Kevin Warsh.

2 juillet

France — Balance budgétaire.

Zone euro — Chiffres du chômage.

États-Unis — Chiffres du chômage et bilan comptable de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Sui (SUI) — Déverrouillage d’environ 0,91 % de l’offre.

ETHis 2026 (Munich, 2-3 juillet) — Conférence Ethereum sur la confiance, la coordination et les infrastructures on-chain.

3 juillet

France — Production industrielle MoM.

Zone euro — Discours de Christine Lagarde.

6 juillet

Zone euro — Ventes au détail YoY.

7 juillet

France — Balance commerciale et chiffres des exportations et importations.

États-Unis — Balance commerciale et chiffres des exportations et importations.

8 juin

États-Unis — Minutes du FOMC.

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10 juillet

France — Chiffres de l’inflation harmonisés MoM et YoY.

12 juillet

Pump.fun (PUMP) — Déverrouillage d’environ 0,92 % de l’offre.

Aptos (APT) — Déverrouillage de 11,31 millions de tokens, soit environ 0,54 % de l’offre.

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14 juillet

États-Unis — Chiffres de l’inflation MoM et YoY.

15 juillet

Zone euro — Production industrielle MoM et YoY

16 juillet

Zone euro — Balance commerciale.

États-Unis — Ventes au détail YoY.

Arbitrum (ARB) — Déverrouillage d’environ 0,93 % de l’offre.

Injective Summit 2026 (Washington D.C.) — Sommet sur la tokenisation et la finance on-chain, avec institutions, régulateurs et acteurs TradFi.

17 juillet

Zone euro — Chiffres de l’inflation MoM et YoY.

États-Unis — Prix à l’exportation et à l’importation MoM et YoY.

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20 juillet

LayerZero (ZRO) — Déverrouillage d’environ 2,36 % de l’offre.

21 juillet

Blockchain Futurist Conference 2026 (Toronto, Canada) — Grande conférence Web3 + IA (9e édition), jusqu’au 21 juillet.

23 juillet

France — Climat des affaires.

Zone euro — Conférence de presse de la Banque centrale européenne (ECB) et décision sur les taux d’intérêt.

Gram (GRAM), ex-TON — Déverrouillage d’environ 0,72 % de l’offre.

26 Juillet

Plasma (XPL) — Déverrouillage d’environ 0,89 % de l’offre.

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