Quelles sont les dates à ne pas louper dans la crypto en juillet 2026 ?
Le mois de juillet s'annonce chargé pour les marchés financiers et l'écosystème des cryptomonnaies. Statistiques économiques, lancements de tokens et nouveaux lancements rythmeront les prochaines semaines. Voici les événements à surveiller dans la crypto et dans la finance pour ce mois de juillet.
Annonces de la Fed, token unlocks ou encore mises à jour de réseau blockchain : voici tous les événements macro et crypto importants à connaître pour ce mois de juillet 2026.
🏅 Notre sélection des meilleures plateformes pour acheter de la crypto
1er juillet
- Europe — Fin de la période de tolérance du règlement MiCA.
- Zone euro — Publication du PMI manufacturié, chiffres anticipés de l’inflation MoM et YoY et discours de Chistine Lagarde dans le cadre du Forum on Central Banking à Sintra au Portugal.
- France — Publication du PMI manufacturié.
- États-Unis — Publication du PMI manufacturié et discours de Kevin Warsh.
2 juillet
- France — Balance budgétaire.
- Zone euro — Chiffres du chômage.
- États-Unis — Chiffres du chômage et bilan comptable de la Réserve fédérale américaine (Fed).
- Sui (SUI) — Déverrouillage d’environ 0,91 % de l’offre.
- ETHis 2026 (Munich, 2-3 juillet) — Conférence Ethereum sur la confiance, la coordination et les infrastructures on-chain.
3 juillet
- France — Production industrielle MoM.
- Zone euro — Discours de Christine Lagarde.
6 juillet
- Zone euro — Ventes au détail YoY.
7 juillet
- France — Balance commerciale et chiffres des exportations et importations.
- États-Unis — Balance commerciale et chiffres des exportations et importations.
8 juin
- États-Unis — Minutes du FOMC.
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10 juillet
- France — Chiffres de l’inflation harmonisés MoM et YoY.
12 juillet
- Pump.fun (PUMP) — Déverrouillage d’environ 0,92 % de l’offre.
- Aptos (APT) — Déverrouillage de 11,31 millions de tokens, soit environ 0,54 % de l’offre.
14 juillet
- États-Unis — Chiffres de l’inflation MoM et YoY.
15 juillet
- Zone euro — Production industrielle MoM et YoY
16 juillet
- Zone euro — Balance commerciale.
- États-Unis — Ventes au détail YoY.
- Arbitrum (ARB) — Déverrouillage d’environ 0,93 % de l’offre.
- Injective Summit 2026 (Washington D.C.) — Sommet sur la tokenisation et la finance on-chain, avec institutions, régulateurs et acteurs TradFi.
17 juillet
- Zone euro — Chiffres de l’inflation MoM et YoY.
- États-Unis — Prix à l’exportation et à l’importation MoM et YoY.
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20 juillet
- LayerZero (ZRO) — Déverrouillage d’environ 2,36 % de l’offre.
21 juillet
- Blockchain Futurist Conference 2026 (Toronto, Canada) — Grande conférence Web3 + IA (9e édition), jusqu’au 21 juillet.
23 juillet
- France — Climat des affaires.
- Zone euro — Conférence de presse de la Banque centrale européenne (ECB) et décision sur les taux d’intérêt.
- Gram (GRAM), ex-TON — Déverrouillage d’environ 0,72 % de l’offre.
26 Juillet
- Plasma (XPL) — Déverrouillage d’environ 0,89 % de l’offre.
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