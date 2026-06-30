Quelles sont les dates à ne pas louper dans la crypto en juillet 2026 ?

Le mois de juillet s'annonce chargé pour les marchés financiers et l'écosystème des cryptomonnaies. Statistiques économiques, lancements de tokens et nouveaux lancements rythmeront les prochaines semaines. Voici les événements à surveiller dans la crypto et dans la finance pour ce mois de juillet.

le 30 juin 2026 à 14:00.

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Vincent Maire

Quelles sont les dates à ne pas louper dans la crypto en juillet 2026 ?

Annonces de la Fed, token unlocks ou encore mises à jour de réseau blockchain : voici tous les événements macro et crypto importants à connaître pour ce mois de juillet 2026.

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1er juillet

  • Europe — Fin de la période de tolérance du règlement MiCA.
  • Zone euro — Publication du PMI manufacturié, chiffres anticipés de l’inflation MoM et YoY et discours de Chistine Lagarde dans le cadre du Forum on Central Banking à Sintra au Portugal.
  • France — Publication du PMI manufacturié.
  • États-Unis — Publication du PMI manufacturié et discours de Kevin Warsh.

2 juillet

  • France — Balance budgétaire.
  • Zone euro — Chiffres du chômage.
  • États-Unis — Chiffres du chômage et bilan comptable de la Réserve fédérale américaine (Fed).
  • Sui (SUI) — Déverrouillage d’environ 0,91 % de l’offre.
  • ETHis 2026 (Munich, 2-3 juillet) — Conférence Ethereum sur la confiance, la coordination et les infrastructures on-chain.

3 juillet

  • France — Production industrielle MoM.
  • Zone euro — Discours de Christine Lagarde.

6 juillet

  • Zone euro — Ventes au détail YoY.

7 juillet

  • France — Balance commerciale et chiffres des exportations et importations.
  • États-Unis — Balance commerciale et chiffres des exportations et importations.

8 juin

  • États-Unis — Minutes du FOMC.

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10 juillet

  • France — Chiffres de l’inflation harmonisés MoM et YoY.

12 juillet

  • Pump.fun (PUMP) — Déverrouillage d’environ 0,92 % de l’offre.
  • Aptos (APT) — Déverrouillage de 11,31 millions de tokens, soit environ 0,54 % de l’offre.
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14 juillet

  • États-Unis — Chiffres de l’inflation MoM et YoY.

15 juillet

  • Zone euro — Production industrielle MoM et YoY

16 juillet

  • Zone euro — Balance commerciale.
  • États-Unis — Ventes au détail YoY.
  • Arbitrum (ARB) — Déverrouillage d’environ 0,93 % de l’offre.
  • Injective Summit 2026 (Washington D.C.) — Sommet sur la tokenisation et la finance on-chain, avec institutions, régulateurs et acteurs TradFi.

17 juillet

  • Zone euro — Chiffres de l’inflation MoM et YoY.
  • États-Unis — Prix à l’exportation et à l’importation MoM et YoY.

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20 juillet

  • LayerZero (ZRO) — Déverrouillage d’environ 2,36 % de l’offre.

21 juillet

  • Blockchain Futurist Conference 2026 (Toronto, Canada) — Grande conférence Web3 + IA (9e édition), jusqu’au 21 juillet.

23 juillet

  • France — Climat des affaires.
  • Zone euro — Conférence de presse de la Banque centrale européenne (ECB) et décision sur les taux d’intérêt.
  • Gram (GRAM), ex-TON — Déverrouillage d’environ 0,72 % de l’offre.

26 Juillet

  • Plasma (XPL) — Déverrouillage d’environ 0,89 % de l’offre.
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Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

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