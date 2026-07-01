Le Nasdaq choisit Pyth Network pour ses données on-chain

Le Nasdaq renforce son virage vers la blockchain. L'opérateur boursier a choisi Pyth Network pour distribuer son flux TotalView, faisant de cet oracle le premier réseau on-chain autorisé à diffuser ses données de marché.

Le Nasdaq rejoint Pyth Network comme fournisseur de données

C’est une annonce qui marque un tournant pour la distribution des données financières. Le Nasdaq a officialisé son arrivée sur le Pyth Data Marketplace en tant qu’éditeur de données. L’opérateur boursier commence par y publier son flux phare, le Nasdaq TotalView.

Pyth Network est un oracle (un système qui fait le pont entre des données du monde réel, cours boursiers, prix de matières premières et les applications fonctionnant sur une blockchain) et devient ainsi le premier réseau on-chain autorisé à distribuer les données de marché du Nasdaq.

🚨 BREAKING: Nasdaq selects Pyth for data distribution. The exchange behind the opening bell is now distributing its market data through the Pyth Data Marketplace. One of the most recognized names in global finance. Now on Pyth. 🧵 pic.twitter.com/IGK9PeJLo9 — Pyth Network 🔮 (@PythNetwork) June 30, 2026

Concrètement, TotalView fournit une vue complète de la profondeur du carnet d'ordres, avec chaque ordre affiché à chaque niveau de prix, ainsi que des données sur le déséquilibre entre les ordres d'achat et de vente lors des enchères d'ouverture et de clôture.

👉 Pyth Network, un oracle blockchain rapide, sûr et décentralisé qui se démarque de ses concurrents

Le Nasdaq regroupe les valeurs technologiques américaines. Il s'agit de la place de cotation d’Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA) ou encore Amazon (AMZN). L’indice Nasdaq Composite évolue actuellement autour de 26 213 points. Voir cette institution basculer une partie de sa distribution sur une infrastructure blockchain n’a donc rien d’anecdotique.

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Un signal fort pour la finance on-chain

Les données de marché ont longtemps circulé via des terminaux dédiés, pensés pour des humains derrière des écrans. Aujourd’hui, elles sont surtout consommées par des logiciels : systèmes de trading algorithmique, plateformes fintech, marchés prédictifs, exchanges crypto (plateformes d’échange de cryptomonnaies). Une intégration unique via Pyth permet de servir tous ces environnements, avec attribution et contrôle préservés pour l’émetteur.

Nasdaq est l’un des noms que tout le marché reconnaît. Quand une bourse comme celle-là décide où distribuer ses données, cela vous indique où va la data institutionnelle. Mike Cahill, CEO de Douro Labs et contributeur à Pyth Network

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Avec cette arrivée, le Nasdaq rejoint un panel déjà solide d'éditeurs de données alimentant le réseau Pyth. Il comprend le Département du Commerce américain, Kalshi, Euronext, Exchange Data International, OTC Markets, SGX FX et Tradeweb. Une accumulation de marques établies qui rapproche Pyth de son ambition affichée de devenir la couche de données financières la plus complète au monde.

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Le PYTH réagit, la stratégie institutionnelle se confirme

Côté marché, le token PYTH (le jeton natif du réseau, utilisé notamment pour la gouvernance du protocole) s’échange autour de 0,039 dollar, en hausse de 4,20 % sur 24 heures et de 9,54 % sur sept jours, pour une capitalisation d’environ 303 millions de dollars. Une réaction positive, même si le token reste loin de ses plus hauts.

Cette annonce s’inscrit dans une stratégie institutionnelle plus large. Pyth avait déjà accueilli Revolut comme éditeur de données début 2025, comme nous l’avions détaillé dans notre article sur le partenariat Revolut – Pyth Network. Le protocole développe également son offre payante Pyth Pro et ses indices propriétaires 24/7, taillés pour un marché qui ne s’arrête plus jamais.

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Cette intégration s’ajoute par ailleurs à la montée en puissance du Nasdaq côté crypto, entre l’autorisation de la SEC pour gérer certains titres tokenisés et l’arrivée de nouveaux ETF crypto sur ses écrans. La frontière entre TradFi (finance traditionnelle) et blockchain continue de s’estomper, un flux de données à la fois.

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Sources : Pyth Network, CoinDesk

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