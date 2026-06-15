France : Amundi et CACEIS lancent un fonds monétaire tokenisé avec Ant International

Amundi, premier gestionnaire d’actifs européen, vient de franchir une nouvelle étape dans la tokenisation. Avec CACEIS et le géant asiatique Ant International, le trio annonce le lancement de parts tokenisées d’un fonds monétaire, ouvrant la voie à une gestion de trésorerie on-chain à grande échelle pour les entreprises.

Un fonds monétaire d’Amundi désormais accessible en version tokenisée

Amundi, plus grand gestionnaire d’actifs européen, a annoncé ce 15 juin avoir lancé avec succès des parts tokenisées de son fonds Amundi Money Market Fund – Short Term, libellées en euros et en dollars américains.

Ces parts ont été conçues sur mesure pour Ant International, branche internationale du géant chinois des paiements numériques. L’opération s’inscrit dans le prolongement d’un protocole d’accord signé en novembre 2025 entre les deux groupes, visant à explorer les usages de la blockchain pour la gestion de trésorerie en temps réel.

Dans ce montage, CACEIS, filiale du Crédit Agricole et leader européen de l’asset servicing, joue un double rôle. La banque agit à la fois comme agent de transfert et agent de tokenisation, assurant la passerelle entre les rails traditionnels de la finance et l’infrastructure blockchain.

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Ant International en client pilote pour sa trésorerie on-chain

Ant International devient le premier client de cette initiative. Le groupe utilise ces parts tokenisées pour optimiser la gestion de sa liquidité intra-groupe, un enjeu majeur pour une entreprise présente sur de nombreux marchés et monnaies différentes.

Kelvin Li, General Manager Platform Tech et Senior Vice President chez Ant International, a précisé que le groupe utilise déjà la blockchain pour sa trésorerie interne depuis 2019.

L'objectif est de bâtir un futur dans lequel les mouvements monétaires seront instantanés et sans frontières. Nous sommes ravis de travailler avec Amundi pour développer des produits d’investissement accessibles 24h/24 à l’échelle mondiale.

Fannie Wurtz, Deputy General Manager d’Amundi et Chair of Asia, a de son côté souligné la volonté du gestionnaire de « façonner le futur de la finance » en accompagnant des clients avec des besoins complexes sur les actifs numériques.

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Cap sur la plateforme Whale et de nouveaux marchés

Le trio ne compte pas s’arrêter là. Les trois acteurs étudient désormais le lancement du fonds Amundi Money Market Fund – Short Term sur Whale, la plateforme interne de gestion de trésorerie basée sur la blockchain interne d’Ant International.

L’idée consiste à intégrer plusieurs fonds Amundi à cette infrastructure pour développer en collaboration de nouvelles solutions de fonds monétaires destinées aux trésoriers d’entreprise du monde entier. Amundi et Ant International envisagent aussi d’étendre l’offre à de nouveaux marchés et de nouvelles devises, sous réserve des autorisations réglementaires.

Cette annonce s’inscrit dans une stratégie tokenisation de plus en plus assumée par Amundi, qui pèse plus de 2 300 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Le groupe avait déjà tokenisé un fonds euro sur Ethereum fin 2025, et s’était associé à la fintech Spiko début 2026 pour un autre fonds tokenisé.

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Pour CACEIS, ce partenariat confirme le virage entamé depuis l’obtention de son enregistrement PSAN en 2023, puis de son agrément MiCA en juin 2025, faisant d’elle la première banque française à décrocher ce sésame européen. Jean-Jacques Barbéris, Deputy CEO de CACEIS, y voit la preuve de la capacité du groupe à « pleinement embrasser la transformation à l’œuvre dans l’industrie financière à l’échelle mondiale ».

Ce nouveau projet s’inscrit dans un mouvement global. Le marché des bons du Trésor américain tokenisés a atteint 15,3 milliards de dollars en mai 2026, contre 750 millions début 2024, porté par des acteurs comme BlackRock et Franklin Templeton.

Plus largement, le marché des actifs du monde réel tokenisés (RWA) a bondi de 589 % entre début 2025 et mi-2026, selon des données partagées par Binance. Une tendance qui confirme que la convergence entre la finance traditionnelle et la blockchain s’accélère, avec Amundi désormais en première ligne côté européen.

Source : CACEIS

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