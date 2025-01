Revolut et Pyth Network s’associent — En quoi consiste ce partenariat ?

Cette semaine, Pyth Network a annoncé que la fintech Revolut rejoignait son réseau d'oracles en tant qu'éditeur de données. En quoi va consister cette collaboration ?

Pyth Network signe une collaboration avec Revolut

Avec plus de 7,45 milliards de dollars de valeur totale sécurisée selon les données de DefiLlama, Pyth Network se positionne comme le 3e plus grand oracle de la finance décentralisée (DeFi), avec 11,35 % des parts de marché. Cette semaine, l’oracle a frappé un grand coup, en annonçant un partenariat avec Revolut.

Tandis que la célèbre fintech compte plus de 45 millions d’utilisateurs répartis dans 200 pays à travers le monde, il s’agit là d’un rapprochement d’envergure pour Pyth Network.

Ainsi, cette collaboration amènera Revolut à fournir ses données financières en matière d’actifs numériques à Pyth Network, et celles-ci pourront alors être utilisées au sein de la DeFi par les développeurs d’applications décentralisées (dApp).

Pour Mazen Eljundi, le responsable commercial mondial de la crypto chez Revolut, ce rapprochement avec Pyth permettra de capitaliser sur la montée en puissance de la finance décentralisée (DeFi) :

En travaillant avec Pyth pour fournir nos données de marché fiables aux applications, Revolut peut influencer les économies numériques en garantissant aux développeurs et aux utilisateurs l’accès aux informations précises et en temps réel dont ils ont besoin.

À ce jour, Pyth Network compte plus de 110 éditeurs de données au sein de son réseau, avec des noms tels que Binance, Cboe, Jane Street ou bien Jump Trading.

Selon Mike Cahill, le PDG de Douro Labs et contributeur Pyth Network, ce nouveau partenariat intervient à un moment où les institutions bancaires se tournent de plus en plus vers la DeFi :

La collaboration de Pyth avec Revolut s’inscrit dans une tendance plus large que nous observons, où les institutions bancaires traditionnelles, auxquelles font confiance des millions de clients dans le monde, reconnaissent la valeur de la finance décentralisée et des actifs numériques.

Alors que ce partenariat ne concerne pour l’heure que les données de prix relatives aux cryptomonnaies, il sera intéressant de voir les cas d’usage qui pourraient se développer à l’avenir sur les dApps, si cette collaboration s’étend à l’avenir à plus de produits financiers.

En parallèle de l'écriture de ces lignes, le token PYTH s'échange à 0,33 dollar pour une capitalisation de 1,2 milliard de dollars, en hausse de 1,47 % sur 24 heures.

Source : Pyth Network

