Bitpanda devient le nouveau partenaire crypto du Paris Saint-Germain

Bitpanda a annoncé ce jeudi avoir conclu un accord de partenariat stratégique avec le Paris Saint-Germain (PSG). Pour le club de football francilien, l'arrivée de ce nouveau partenariat doit lui permettre de diversifier ses revenus tout en renforçant son attractivité à l'international.

« Nous sommes ravis d’accueillir Bitpanda en tant que Partenaire Premium. Ce partenariat illustre notre engagement partagé en faveur de l’innovation et de l’excellence, en offrant des opportunités uniques pour nous connecter avec nos fans dans le monde entier et pour façonner l’avenir de la participation numérique dans le sport, » a expliqué Nicola Ibbetson, directrice des partenariats globaux au PSG.

Dans le cadre de cette collaboration, la marque Bitpanda sera présente au sein du Parc des Princes, le stade où évolue l'équipe première du PSG qui joue en Ligue 1, à savoir le championnat de 1re division française, mais aussi en Coupe de France et en Ligue des Champions.

Outre cette apparition sur les encarts publicitaires de l'enceinte du PSG, les joueurs apparaîtront dans des contenus produits par Bitpanda ou par le club lui-même pour mettre en avant la plateforme crypto. De plus, des expériences exclusives seront mises en place à l'avenir à destination des supporters.

À noter que les utilisateurs de l'exchange pourront bénéficier d'avantages exclusifs comme un accès privilégié aux matchs du PSG, des invitations à des évènements exclusifs, ou encore la possibilité de rencontrer des joueurs actuels ou anciens du Paris Saint-Germain.

Pour Bitpanda, ce partenariat souligne sa volonté de s'associer à des institutions sportives pour se faire connaître à l'international, tout en prônant et démocratisant le trading de cryptomonnaies en France et à l'étranger. C'est ce qu'explique Eric Demuth, le cofondateur et PDG de la plateforme crypto :

Le Paris Saint-Germain est bien plus qu’un simple club de football : c’est l’équipe la plus emblématique de France et un symbole mondial d’excellence, de constance et de succès. Le PSG est le club le plus titré du pays et il continue à obtenir des résultats exceptionnels, saison après saison. Chez Bitpanda, nous nous fixons les mêmes objectifs exigeants à mesure que nous développons notre présence en France et à l’étranger. Travailler aux côtés du PSG représente un tournant décisif pour Bitpanda, qui consolide sa position comme destination de référence en France pour les cryptoactifs.