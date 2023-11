ATM Bitcoin (BTC) : des hackers auraient volé les données personnelles de 300 000 clients

Alors que la société Coin Cloud exploitant des distributeurs automatiques (ATM) Bitcoin est en faillite depuis février, ses appareils auraient été exploités par des hackers. Cela aurait ainsi entraîné le vol de 300 000 données personnelles et 70 000 selfies : avéré ou non, ce cas de figure est riche d’enseignements.

Des hackers auraient ciblé les ATM Bitcoin de Coin Cloud

Les distributeurs automatiques (ATM) de Bitcoin (BTC) et autres cryptomonnaies sont un moyen simple et original d’entrer dans l’écosystème et nous pouvons en trouver dans divers pays du monde.

Mais tandis que Coin Cloud, une des entreprises proposant de tels services s’est placée en faillite en février dernier, les experts en cybersécurité de vx-underground ont révélé que des hackers seraient parvenus à voler les données personnelles de milliers de clients de ces ATM.

Au total, ces informations personnelles seraient au nombre de 300 000, ainsi que 70 000 selfies, comme le suggèrent les copies d’écran partagées dans le tweet ci-dessous :

An unknown Threat Actor(s) claim to have compromised Coin Cloud. They allege to have exfiltrated 70,000 customer selfies (via ATM cameras), and 300,000 customers PII which includes Social Security Number, Date of Birth, First Name, Last Name, e-mail address, Telephone Number,… pic.twitter.com/TJ7RUK18Yq — vx-underground (@vxunderground) November 12, 2023

Contactées par nos confrères de The Block, les équipes de vx-underground ont précisé que le ou les hackers partageaient ces informations sur des canaux privés et « la base de données divulguée pourrait bientôt être mise en ligne ».

👉 Pour aller plus loin — Comment se protéger du risque de hack ?

Adoptez une Ledger pour sécuriser vos cryptos

Quelles conclusions tirer de cette affaire ?

En premier lieu, il convient de prendre de la hauteur quant à ces informations. En effet, sans la présence de sources plus détaillées, il nous est difficile d’en attester la véracité. Néanmoins, que tout cela soit vrai ou non, cette affaire soulève des problématiques très intéressantes à étudier.

Et pour cause, lors d’achat de cryptomonnaies, tout comme c’est le cas sur un exchange centralisé, il sera parfois nécessaire de procéder à une vérification d’identité Know Your Customer (KYC) en fonction du pays dans lequel nous sommes.

Si ce processus trouve des justifications légales, il implique néanmoins la collecte de données personnelles en grand nombre par une multitude d’acteurs centralisés. De plus, la manière dont sont stockées, sécurisées et utilisées ces bases de données est relativement opaque.

Si pour de tels acteurs, les hackers cherchent principalement à voler l’argent qui transite par leurs services, les données personnelles sont un butin tout aussi précieux. En effet, si l’on considère que le hack des ATM Coin Cloud est avéré, les malfaiteurs possèdent un historique de transactions très détaillé exploitable pour du phishing.

Il sera alors possible pour ces personnes d’écrire aux investisseurs concernés leur faisant par exemple croire que par mesure de sécurité, il s’agirait de procéder à une quelconque action pour les cryptomonnaies achetées « tel jour, à telle heure, sur tel ATM Coin Cloud de telle ville ». Ladite action entraînerait en réalité le vol de ces cryptomonnaies pour les personnes tombant dans le piège.

En outre, sachant que ces personnes sont familières de l’écosystème crypto, une autre tentative de phishing pourrait chercher à les amener à télécharger un programme malveillant, scannant leur ordinateur pour chercher un wallet avec une clé privée mal sécurisée.

Ainsi, bien qu’une fuite de données personnelles n’implique pas un vol d’argent directement, il est important de prendre conscience de la façon dont celles-ci peuvent être utilisées par une personne malveillante. Le facteur humain étant souvent le maillon faible d’un système de sécurité, cela ouvre effectivement la porte à de nombreuses techniques d’ingénierie sociale.

👉 Dans l’actualité également — 130 millions de dollars dérobés sur Poloniex : que sait-on actuellement ?

Précommandez la 4e édition de notre journal papier

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.