Emmanuel Macron annonce 1,5 milliard d’euros d’investissement dans le quantique et les semi-conducteurs

Le président de la République Emmanuel Macron va annoncer une nouvelle enveloppe conséquente dédiée à l’informatique quantique et aux semi-conducteurs. Le but est de ne pas se laisser dépasser en termes d’informatique de haut niveau et d’intelligence artificielle.

Quantique et semi-conducteurs : le nouveau plan d’Emmanuel Macron

Emmanuel Macron va annoncer un nouvel investissement conséquent dans le domaine du quantique, selon l’Élysée. En déplacement au « Très Grand Centre de Calcul » du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), le président confirmera l’engagement de la France dans le domaine.

Le gouvernement compte mettre 1,55 milliard d’euros sur la table. Pour comparaison, l’investissement dans le plan quantique de la France s’est élevé à 1,8 milliard d’euros pour la période 2021-2025. Il s’agit donc d’une nette accélération.

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Autre annonce à venir : un investissement de 550 millions d’euros dans un programme européen basé sur les semi-conducteurs. Cela devrait permettre de sécuriser davantage de matériel, dans un marché qui est encore très largement dominé par des acteurs extra-européens.

Être plus volontariste au niveau européen

Alors que la Chine et les États-Unis se consacrent désormais tout particulièrement à ce domaine, il s’agit de ne pas se laisser dépasser, selon une conseillère présidentielle interrogée par l’AFP :

On a une accélération mondiale des grands blocs de puissance que sont les États-Unis d’une part, et la Chine d’autre part. […] Il faut être beaucoup plus volontariste au niveau européen.

Ce nouvel investissement sera financé dans le cadre de France 2030 – un programme de 51 milliards d’euros alloués à financer l’avenir de la France. Il permettra à des agences nationales comme le CNRS et le CEA d’acquérir des calculateurs quantiques, ainsi que d’autres technologies liées aux communications.

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La France souhaite par ailleurs que de nouveaux emprunts soient faits au niveau européen, afin de promouvoir ces technologies de manière unie dans le bloc. Mais Emmanuel Macron pourrait se heurter ici à des réticences. Certains voisins, dont l’Allemagne, sont particulièrement réticents à s’endetter davantage, dans un contexte économique incertain.

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Source : AFP

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