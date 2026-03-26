Emmanuel Macron s'exprimera à la Paris Blockchain Week, en avril prochain

Le président de la République s’exprimera à la Paris Blockchain Week (PBW) 2026, qui aura lieu au Louvre et au Château de Versailles. C’est une première pour un chef d’État, qui souligne la place prédominante qu’a pris l’écosystème.

Emmanuel Macron à la Paris Blockchain Week

Le président de la République française s’adressera au public de la Paris Blockchain Week, soit 10 000 participants. Son intervention se concentrera sur les priorités stratégiques qui façonnent la souveraineté numérique européenne. Avec en particulier le développement de stablecoins libellés en euros, l’introduction de l’euro numérique, et la mise en place de cadres réglementaires.

On peut aussi s’attendre à la présence de « hauts responsables du gouvernement français directement impliqués dans la réglementation européenne des actifs numériques », bien que ceux-ci n’aient pas été nommés par le communiqué de PBW.

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Dans une tribune publiée dans le Financial Times, le président de la République a souligné le rôle qu’il souhaite donner à l’euro numérique :

L’Europe devrait également chercher à renforcer le rôle international de l’euro à travers le développement de stablecoins en euros et l’introduction d’un euro numérique, ainsi que la création d’actifs sûrs et liquides pour financer la défense et la technologie.

Un reflet de l’évolution de l’écosystème

Cette intervention du chef de l’État, au sein de la 7e édition de la Paris Blockchain Week, montre l’évolution de l’écosystème, mais aussi la place qu’occupe la France à l’échelle européenne et mondiale :

Forte du succès de la loi PACTE et du régime d’enregistrement PSAN, le gouvernement a fait de Paris et de sa région un hub majeur pour les institutions mondiales. L’engagement de l’Élysée envers la Paris Blockchain Week reflète une stratégie délibérée visant à positionner la France comme modèle réglementaire de référence pour l’Union européenne.

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Comme tous les ans, PBW fera intervenir de grands noms des cryptomonnaies. Cette année, la liste des invités comprend Charles Hoskinson (Ripple), Monica Long (Ripple) Adam Back (Blockstream) ou encore Jeremy Allaire (Circle).

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Source : communiqué

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