Attaques à Ormuz, barils débloqués, aides au carburant... Le point sur le pétrole ce jeudi

Alors que les craintes d’un choc pétrolier de grande ampleur montent, l’Iran continue de bombarder le détroit d’Ormuz. Face à cela, plusieurs organisations ont annoncé la libération de réserves de pétrole, alors qu’en France les appels à un financement du carburant par le gouvernement se multiplient. Le point ce jeudi.

Le détroit d’Ormuz toujours visé, l’approvisionnement en pétrole réduit

Cette semaine, plusieurs navires ont été touchés par des frappes iraniennes dans le détroit d’Ormuz, le point d’approvisionnement clé du pétrole issu du Moyen-Orient. L’Iran continue de cibler cette zone, déployant notamment des vaisseaux poseurs de mine. Pour rappel, 20% à 25% de la production mondiale de pétrole transite par le détroit d’Ormuz.

Les grandes économies mondiales ont les yeux rivés sur le détroit, essayant de rouvrir le passage. Donald Trump a réitéré ses menaces contre les forces iraniennes qui essaieraient de miner le détroit, alors qu’Emmanuel Macron a appelé à utiliser des escortes militaires pour relancer l’approvisionnement. Pour l’instant, la situation reste bloquée.

Le nombre de vaisseaux passant par le détroit d’Ormuz chaque jour a chuté

La guerre au Moyen-Orient et le blocage de l’approvisionnement ont fait bondir le prix du baril de Brent. Ce dernier a atteint 120 dollars lundi 9 mars, et atteint encore 96 dollars aujourd’hui. Les prix à la pompe ont suivi : le litre de gasoil a dépassé 2 euros dans de nombreuses stations cette semaine.

Un déblocage temporaire de réserves de barils

Face à cette situation critique, 32 pays membres de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) ont annoncé le déblocage de 400 millions de barils conservés en réserve d’urgence, afin de pallier le manque d’approvisionnement. De son côté, le ministre américain de l’Énergie a annoncé que les États-Unis libéreraient 172 millions de barils à partir de la semaine prochaine.

La libération de ces réserves reste relativement symbolique : le monde entier consomme plus de 100 millions de barils de pétrole par jour. Cela correspond cependant à une vingtaine de jours des volumes exportés par le détroit d’Ormuz. L’espoir est donc que ce délai permette la cessation de la guerre, qui fait face à un risque fort d’enlisement.

Baisse temporaire à la pompe et appels au financement

Ce mercredi en France, les responsables de magasins Leclerc et Coopérative U ont annoncé une négociation avec les raffineurs permettant de faire baisser le prix à la pompe. On devrait voir des baisses de 30 centimes le litre d’ici à ce week-end dans les stations-service. Une baisse temporaire, qui devrait cependant soulager les portefeuilles des Français.

Face à la flambée des prix, de nouveaux appels à la création d’aides pour les Français ont été relayés. Mais jusque là, Bercy s’oppose fortement à l’idée : le gouvernement envisage plutôt de bloquer les marges. François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, a par ailleurs estimé que le pays n’avait tout simplement pas les moyens de soutenir les achats de carburant des Français :

Nous n’avons plus d’argent. […] La vraie solution dans la durée, c’est conquérir notre indépendance énergétique.

Les yeux continuent donc d’être rivés sur le Moyen-Orient, au 13e jour de la guerre déclenchée par les États-Unis et Israël.

Source : Associated Press, Le Monde

