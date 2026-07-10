La française Fidji Simo, numéro 2 d'OpenAI, quitte ses fonctions

Fidji Simo, la numéro deux d'OpenAI, a annoncé jeudi sa démission pour raisons de santé, après une pause de trois mois. La Française transitionnera vers un rôle de conseillère à temps partiel.

Fidji Simo quitte OpenAI

Arrivée chez OpenAI en mai 2025 en tant que directrice générale des applications, Fidji Simo avait pris un congé médical en avril dernier après une aggravation sévère d'un syndrome de tachycardie orthostatique posturale (POTS), une maladie neuro-immune diagnostiquée en 2019.

Dans un message publié sur X, l'ancienne patronne d'Instacart a expliqué que son rétablissement s'annonce plus long et plus complexe qu'anticipé, et qu'elle se concentre désormais sur sa santé. Elle a remercié Sam Altman, Greg Brockman et le conseil d'administration pour leur soutien durant cette période.

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Ses responsabilités, qui couvraient notamment le pilotage de ChatGPT et le lancement de la publicité dans l'application, seront réparties entre le président Greg Brockman, la directrice financière Sarah Friar et le responsable stratégie Jason Kwon. Sam Altman a réagi sur X en se disant « vraiment triste » pour Fidji Simo, saluant sa contribution et lui souhaitant un rétablissement rapide.

Ce départ intervient à un moment stratégique pour OpenAI, qui a récemment déposé discrètement une demande d'introduction en Bourse. L'entreprise cherche par ailleurs à réduire ses dépenses tout en accélérant face à la concurrence, en particulier Anthropic.

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Source : Fidji Simo via X

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