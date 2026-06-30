La super-app financière X Money arrive — Les premiers utilisateurs présentent les nouvelles fonctionnalités

Après des années de communication sur le sujet de la part d'Elon Musk, X Money débarque enfin auprès des premiers utilisateurs. Que propose cette super-app financière ?

le 30 juin 2026 à 10:00.

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Vincent Maire

La super-app financière X Money arrive — Les premiers utilisateurs présentent les nouvelles fonctionnalités

Voici les premiers retours de X Money

Alors que le projet fait parler de lui depuis plusieurs années et qu’il est difficile de démêler le vrai du faux dans toutes les promesses marketing, l’application X Money se concrétise enfin. En effet, depuis quelques jours, les abonnés Premium+ de X aux États-Unis peuvent commencer à utiliser ce service et les premiers retours sont d’ores et déjà disponibles.

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Sur X, Sawyer Merritt, un adepte des produits d’Elon Musk et investisseur dans Tesla et Space X, a ainsi résumé les services proposés par cette nouvelle application financière.

Nous retrouvons notamment un cashback illimité sur les paiements par carte et 6 % de rendement cumulé annualisé :

Notons également d’autres fonctionnalités intéressantes, comme le versement des revenus créateurs sur l’application, la fonction de dépôt direct anticipé, permettant de recevoir votre salaire « jusqu'à 2 jours avant votre date de paie habituelle », des retraits gratuits aux distributeurs et une couverture de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) jusqu’à 10 millions de dollars.

Bien entendu, rappelons que le service n’est pas encore disponible en France, mais uniquement aux États-Unis pour quelques utilisateurs seulement.

👉 Dans l'actualité également — Le marché de la tech est-il déjà en bear market ?

Après un déploiement national complet, une ouverture à d’autres pays, notamment européens, pourrait encore prendre du temps, en raison des différences de réglementation. Nous l’avons par exemple expérimenté avec PayPal, qui propose quelques timides fonctionnalités crypto depuis des années, mais qui ne sont encore jamais arrivées en France.

Alors qu’Elon Musk a l’intention de faire de X une super-app financière, nous resterons donc attentifs aux développements futurs.

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Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

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