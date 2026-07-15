Ce cadre de Swift vante la révolution de la tokenisation, de l'IA et de l'informatique quantique

Nick Kerigan, le responsable de l’innovation du géant des systèmes de paiements Swift, a donné son avis sur la tokenisation, l'IA et le quantique. Que dit-il ?

Quelle est la place de l'IA, de la tokenisation et du quantique dans la transformation du système financier ?

Le mois dernier, à l’occasion de l’évènement Money20/20, Nick Kerigan, le responsable de l’innovation de Swift a animé une table ronde, ce qui lui a inspiré quelques réflexions sur l’avenir du système financier. En effet, l’intéressé estime que ce système sera métamorphosé par 3 piliers : la tokenisation, l’intelligence artificielle et l’informatique quantique.

Concernant la tokenisation, Nick Kerigan rappelle que l’adoption institutionnelle se concrétise désormais « après plus de dix ans de travail » :

Dans les paiements et les titres, la tokenisation promet une efficacité accrue – grâce à un traitement automatisé 24 h/24 et 7 j/7 – et de nouvelles perspectives intéressantes, la programmabilité et la composabilité ouvrant la voie à de nouveaux cas d'utilisation.

🔎 Tout savoir sur la tokenisation

Concernant l’intelligence artificielle, l’intéressé considère que les agents IA « pourraient fournir « l’intelligence » nécessaire à la gestion de la programmabilité de la tokenisation, dans le respect de règles et de mandats définis ». Néanmoins, il alerte aussi sur la nécessité de disposer de données fiables, faute de quoi cela risque d’entraîner nombre d’erreurs.

Pour ce qui est du quantique, il souligne l’intérêt croissant qu’il lui est porté, notamment pour la puissance de calcul que cela promet.

Bien entendu, tout cela reste très générique et n’apporte que peu de concret. Comme souvent lors des prises de parole de grandes institutions, il faut se contenter de quelques phrases génériques sur les grands sujets à la mode du moment, qui seront remplacés par d’autres dans quelques années.

Ceci dit, Nick Kerigan a également un avis arrêté sur ce que sera la confiance de demain dans le système financier en pleine évolution :

Contrairement aux prophètes de la décentralisation, je ne crois pas que la confiance fondée sur l'autorité disparaisse. Nous aurons toujours besoin de savoir à qui faire confiance. Mais la manière dont nous établissons cette confiance est susceptible d'évoluer. Dans un environnement numérique, l’identité d’une personne peut être éphémère – présente aujourd’hui, disparue demain – et n’est plus ancrée dans une présence physique. C’est pourquoi la capacité de vérifier la confiance instantanément et en temps réel devient essentielle.

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Quoi qu'il en soit, ces propos s'inscrivent aussi dans un contexte où Swift multiplie les initiatives on-chain, alors que le géant mondial des systèmes de paiement a annoncé la semaine dernière que sa nouvelle blockchain était dès à présent opérationnelle.

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Source : Swift

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