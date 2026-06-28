SpaceX rejoint le Nasdaq-100 le 7 juillet malgré la baisse de son action : un record

Ce vendredi 26 juin 2026, l'opérateur boursier Nasdaq a annoncé l'inclusion de SpaceX dans le Nasdaq 100 pour le 7 juillet prochain : l'arrivée la plus rapide de l'histoire de l'indice. Celle-ci devrait mécaniquement attirer plusieurs milliards de dollars de flux passifs, mais arrive aussi au moment où l'action recule fortement depuis son introduction en Bourse.

L'inclusion la plus rapide de l'histoire du Nasdaq 100 pour SpaceX

Elle aura fait grand bruit, l'introduction en bourse de SpaceX. Le 12 juin 2026, l'entreprise d'Elon Musk faisait ses débuts en bourse au prix d'introduction de 135 dollars, levant ainsi 85 milliards de dollars et devenant la plus grande IPO de l'histoire. Et c'est maintenant officiel : SpaceX va atteindre un nouveau record le 7 juillet prochain, quand elle intégrera le Nasdaq-100.

En effet, l'opérateur boursier Nasdaq a confirmé ce vendredi 16 juin que SpaceX intégrerait l'indice seulement vingt-cinq jours après son IPO, soit une rapidité qui n'avait encore jamais été atteinte dans l'histoire de l'indice. Et ce, malgré que le prix de l'action ait bien chuté ces derniers jours…

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Cette rapidité n'est pas le fruit du hasard. Le Nasdaq a assoupli ses critères d'admission cette année, notamment sur la rentabilité, le flottant disponible et le délai minimum après l'IPO. Et SpaceX est le premier bénéficiaire de ce nouveau cadre.

Cela devrait être positif pour le cours de l'action, puisque cette entrée dans l'indice forcera les ETF et fonds indiciels qui répliquent le Nasdaq 100 à acheter le titre. J.P. Morgan estime ces flux passifs à 4,3 milliards de dollars ; Bloomberg les chiffre même à plus de 5,4 milliards sur la semaine suivant l'inclusion. Mais cela ne réjouit pas tout le monde, comme l'a confié à nos confrères Michael Field, stratège en chef du marché des actions chez Morningstar :

Il y a manifestement une forte demande, c'est pourquoi ils ont accéléré l'intégration dans l'indice. Beaucoup de gens s'en réjouiront. Certains gestionnaires de fonds un peu moins, notamment les sceptiques dont nous faisons partie. Nous pensons que le titre est surévalué.

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Une action en recul

Depuis son pic à plus de 2 500 milliards de dollars de capitalisation boursière atteint dans les jours suivant l'IPO, l'action SpaceX a décroché. Elle cotait 153,23 dollars vendredi, en baisse de plus de 17 % sur la semaine. L'essentiel des gains enregistrés lors du premier jour de cotation (où le titre avait clôturé à 160,95 dollars, soit +19 %) a été effacé. La valorisation de SpaceX reste toutefois juste au dessus des 2 000 milliards de dollars.

Les obligations émises par SpaceX dans la foulée de son IPO ne font pas mieux. L'entreprise avait levé 25 milliards de dollars en dette obligataire, pour une demande approchant les 90 milliards, dans le but de rembourser la dette héritée du rachat de Twitter par xAI. Mais sur les marchés secondaires, les titres à longue maturité (20 et 30 ans) ont nettement décroché.

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Il faut dire que le contexte boursier général n'arrange rien. Le Nasdaq 100 a reculé d'environ 5 % depuis son pic de fin juin, Microsoft a perdu entre 12 et 15 % sur la même période, et le Bitcoin évolue autour de 60 000 dollars, son niveau le plus bas depuis septembre 2024.

Source : X

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