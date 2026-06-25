Bitcoin est tombé à 58 050 dollars ce jeudi 25 juin 2026. En 24 heures, 1,48 milliard de dollars de positions à levier ont été liquidés, dont 1,21 milliard de dollars sur des positions longues. Le marché regarde désormais les 55 000 dollars comme prochain support majeur.

Bitcoin tombe à 58 050 dollars et force 1,21 milliard de dollars de longs à sortir

Bitcoin vient de perdre les 60 000 dollars, puis a poursuivi sa baisse jusqu’à 58 050 dollars. C’est son plus bas niveau depuis le mois de septembre 2024, un retour brutal sur une zone que le marché n’avait plus visitée depuis près de 2 ans.

La baisse a déclenché une vague de liquidations sur les marchés dérivés, avec 1,5 milliard de dollars de positions à levier qui ont été liquidées au cours des dernières 24 heures. Les longs représentent l’essentiel du mouvement, avec 1,21 milliard de dollars liquidés, contre 269,73 millions de dollars de shorts.

Cours du Bitcoin contre le dollar

Quand le prix chute rapidement, les positions longues trop exposées sont fermées automatiquement, déclenchant des ventes forcées qui ajoutent de la pression vendeuse et accélèrent le mouvement.

Le prochain support à surveiller se situe désormais dans la zone de 57 000 à 58 000 dollars. Si cette zone cède, les 55 000 dollars deviennent le prochain niveau important.

💡 Où et comment acheter du Bitcoin (BTC) ?

Plus bas, d'importantes zones pourraient soutenir le cours du BTC, le marché pourrait regarder vers 50 000 à 52 000 dollars, une zone plus profonde qui marquerait une correction beaucoup plus nette et pourrait définitivement faire capituler les investisseurs.

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Pourquoi le prix du Bitcoin continue-t-il de baisser ?

Bitcoin recule dans un marché déjà fragile depuis plusieurs mois, avec une demande institutionnelle faible, un dollar plus fort en hausse de 2,5 % sur le mois de juin et une pression baissière générale sur les actifs risqués.

Les ETF Bitcoin spot américains ne soutiennent plus le marché comme depuis le début de l'année 2024 avec plus de 6 milliards de dollars sortants au cours des 2 derniers mois.

Le contexte macro joue aussi contre le BTC, les investisseurs anticipent des taux américains plus élevés plus longtemps, ce qui réduit l’appétit pour les actifs volatils. Dans ce type de marché, malgré ces fondamentaux intacts, le Bitcoin est encore traité comme un actif risqué, et pas encore comme une valeur refuge.

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Pourtant, le marché compte aussi un niveau record de détenteurs de long terme : 83 % des BTC en circulation n’ont pas été déplacés depuis au moins 155 jours, soit plus de 5 mois. Une nouvelle baisse prononcée du cours pourrait toutefois décourager même les investisseurs les plus tenaces et pousser ceux qui soutiennent encore le marché aujourd’hui à vendre.

À court terme, le marché a donc 2 niveaux clairs à surveiller : le Bitcoin doit d’abord récupérer les 60 000 dollars pour calmer la pression vendeuse, mais s'il n'y parvient pas, le prochain test sérieux se fera probablement autour des 55 000 dollars.

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Source : TradingView

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