83 % des Bitcoins sont détenus par des investisseurs long terme : Y a-t-il encore assez de vendeurs pour le bear market ?

La part de bitcoins détenue par des investisseurs à long terme atteint désormais 83 %. Cet indicateur ne suffit pas à lui seul à confirmer un point bas, mais il renforce l'idée que la pression vendeuse semble s’affaiblir à mesure que les anciens détenteurs refusent de vendre.

16,6 millions de BTC sont détenus par des investisseurs long terme, un record absolu

Depuis la fin de 2025, le cours du Bitcoin reste sous pression et connaît une nouvelle baisse sous les 60 000 dollars cette semaine, le BTC est néanmoins revenu autour des 62 000 dollars.

Ce mouvement ne suffit toutefois pas à effacer la tendance de fond d'un marché qui reste fragile, les ETF Bitcoin spot continuent d’enregistrer des sorties nettes, et la demande institutionnelle ne compense pas encore la pression vendeuse.

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Cependant, les investisseurs à long terme ne trahissent pas le Bitcoin, selon CoinGlass, ils détiennent désormais 16,6 millions de BTC, 83 % des 20,04 millions de Bitcoins actuellement en circulation.

Total des BTC détenus à long terme

Les long-term holders sont définis comme des investisseurs dont les Bitcoins n’ont pas bougé depuis au moins 155 jours, soit plus de 5 mois. Or, il y a 5 mois le cours du BTC était encore au-dessus de 90 000 dollars, expliquant qu'une baisse de 36 % ne les effraie pas.

Si une part croissante de l’offre est détenue par des investisseurs qui ne vendent pas, combien de Bitcoins restent réellement disponibles pour alimenter la baisse ?

Dans une note publiée par K33, la société de recherche expliquait que Bitcoin se stabilisait dans un marché où les détenteurs existants semblaient peu enclins à vendre, tandis que les investisseurs restés à l’écart hésitaient encore à revenir. Par là, il faut donc interpréter le problème actuel du marché comme étant non seulement la somme des vendeurs, mais aussi l’absence d’acheteurs suffisamment agressifs.

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Le bear market manque-t-il de vendeurs, ou surtout d’acheteurs ?

Avec 83 % de l’offre détenue par des investisseurs long terme, Bitcoin semble faire face à une pression vendeuse structurelle plus faible.

En effet, si les coins les plus anciens restent immobiles, la baisse dépend surtout des détenteurs récents, des investisseurs exposés via les ETF, ou d’acteurs contraints de réduire leur risque, mais cela ne suffit pas à confirmer un point bas. Un marché peut manquer de vendeurs sans repartir immédiatement à la hausse, surtout si la demande reste faible.

Or les ETF Bitcoin spot continuent d’enregistrer d'importantes sorties nettes, ce qui montre qu’une partie des investisseurs traditionnels réduit encore son exposition.

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Détenir ses BTC depuis 155 jours ne signifie pas forcément être prêt à les conserver pendant plusieurs années. Et si le prix continue de baisser, une partie de ces investisseurs pourrait finir par capituler et vendre.

Si cette capitulation touche une part importante de ce que Coinglass et K33 appellent les « détenteurs à long terme », la baisse pourrait s’autoalimenter, les premières ventes déclencheraient de nouvelles pertes latentes, puis d’autres ventes forcées ou paniquées.

Un scénario pour pousserait le cours du BTC toujours plus bas.

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Source : K33, Coinglass

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