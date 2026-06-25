La dette publique française franchit un nouveau record à 3 536 milliards d'euros

La dette publique française a continué de se creuser au premier trimestre 2026, dépassant pour la première fois la barre des 3 500 milliards d'euros. Un niveau qui place le pays parmi les plus endettés de la zone euro, alors que le gouvernement prépare le budget 2027 dans un climat d'incertitude budgétaire.

Une hausse de 75,6 milliards d'euros en trois mois

Selon les données publiées le 25 juin par l'Insee, la dette publique s'est établie à 3 536,1 milliards d'euros à la fin du premier trimestre 2026, soit 117,5 % du PIB. Cela représente une augmentation de 75,6 milliards d'euros par rapport au quatrième trimestre 2025, où le ratio de dette s'élevait à 115,7 % du PIB. Ce trimestre avait d'ailleurs constitué une exception, avec un recul de 23,6 milliards d'euros, avant que la tendance haussière ne reprenne.

Dans le détail, c'est la contribution de l'État qui explique l'essentiel de cette progression, avec une hausse de 66,3 milliards d'euros au premier trimestre, après une baisse de 22,6 milliards d'euros le trimestre précédent. La contribution des organismes divers d'administration centrale a quant à elle progressé de manière marginale, à hauteur de 300 millions d'euros.

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Avec ce niveau d'endettement, la France conserve la place peu glorieuse de la troisième dette la plus élevée de la zone euro en proportion du PIB, derrière la Grèce et l'Italie. Elle reste l'un des pays affichant le déficit le plus important, à 5,1 % du PIB en 2025, juste derrière la Belgique.

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Comment redresser le budget ?

Cette nouvelle publication intervient à un moment charnière pour les finances publiques françaises. Le gouvernement, qui prépare actuellement le budget 2027, doit prochainement réunir un comité d'alerte des finances publiques pour faire le point sur la trajectoire budgétaire du pays. Depuis les longs débat sur le budget 2026, le pays ne parvient pas à sortir de l'impasse.

Les objectifs affichés par l'exécutif restent pourtant ambitieux : ramener le déficit à 5 % du PIB en 2026, avec une dette stabilisée à 118,4 % du PIB, avant de viser un déficit sous les 3 % en 2029, pour une dette à 118 % du PIB. Un objectif rendu plus difficile à atteindre par l'engagement du gouvernement à éviter toute hausse d'impôts dans le cadre du budget 2027.

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Il faudra probablement des changements considérables pour redresser le budget français. Mais alors que les présidentielles 2027 pointent à l'horizon, il restera difficile de les mettre en place avant le changement de gouvernement.

Source : Insee

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