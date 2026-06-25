Entre 2021 et 2022, un youtubeur répondant au pseudonyme « Crypto Gouv » aurait escroqué près de 300 personnes pour un montant total estimé à 4 millions d'euros. Retour sur ce que certains présentent comme l’une des plus grandes escroqueries crypto jamais vues en France.

« Crypto Gouv » : une arnaque crypto à 4 millions d'euros

La forte volatilité du marché associée à une gestion indépendante de toute structure bancaire s'imposent comme deux éléments essentiels du marché des cryptomonnaies dont certains individus peu scrupuleux tentent de profiter pour opérer des arnaques de grande envergure.

Une situation qui va impliquer le youtubeur répondant au pseudonyme de « Crypto Gouv » lors du marché haussier de 2021, à l'aide d'une activité de conseil en investissements crypto sur Telegram qui va rapidement rassembler une communauté de 4 000 personnes, essentiellement situées sur le territoire français.

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Le problème ? Après avoir motivé ses troupes pendant des semaines et perçu les versements de près de 300 personnes pour investir dans les cryptomonnaies - dont certains impliquaient des dizaines de milliers d'euros - l'homme caché derrière ce compte va subitement fermer boutique en juillet 2022 en disparaissant avec l'intégralité des fonds de ses abonnés.

Une opération visiblement préméditée et assumée, puisque « Crypto Gouv » va tout de même prendre le temps de narguer une dernière fois ses victimes, tout en détaillant les peines qu'il encourt pour ses actes, avant de prendre le large avec un butin estimé à 4 millions d'euros au moment des faits.

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Un fraudeur compulsif originaire du Mans

Une affaire suivie de près par le média régional Ouest France. Et pour cause, des investigations récemment menées par ses journalistes au sujet d'un fraudeur chronique originaire du Mans semblent venir recouper certaines données en lien au fameux « Crypto Gouv » disparu en 2022 et jamais inquiété depuis.

Un homme de 37 ans déjà condamné à plusieurs reprises par la justice française pour des faits de fraude, banqueroute et escroquerie impliquant des faillites en série, des sociétés fictives et une interdiction de gérer une entreprise à titre définitif prononcée à son encontre en 2022... qui ne l'empêchera absolument pas de poursuivre ses méfaits.

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Selon les recherches effectuées par un expert en sécurité informatique diligenté par Ouest France, l'homme a finalement été identifié à l'aide d'une adresse mail figurant dans une fuite de données, reliant le nom de sa toute première société fondée au Mans au compte de l'arnaque « Crypto Gouv ».

De plus, une société enregistrée en juin 2022 au Royaume Uni à l'aide d'un prête-nom - Crypto Gouv Capital Ltd. - a également été localisée à Londres, avec un siège social situé à la même adresse que celle utilisée pour ses autres sociétés britanniques.

Toujours selon Ouest France, l'escroc se trouverait actuellement en Moldavie - un pays où « Crypto Gouv » aurait passé quelques temps en prison - tentant d'échapper à des procédures réclamant son renvoi sur le territoire français, afin de répondre de ses actes devant la justice.

Sa dernière tentative aurait d'ailleurs échoué en mai dernier, mais son extradition reste pour le moment indéterminée.

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Source : Ouest France

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