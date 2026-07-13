285 millions de dollars en quelques jours : les memecoins explosent sur la Robinhood Chain

En quelques jours à peine, la capitalisation des memecoins sur la Robinhood Chain a atteint des valeurs délirantes pour un bear market. Lumière sur ces excès.

Les memecoins s'envolent sur la Robinhood Chain

Au début du mois, la célèbre plateforme d’investissement Robinhood a lancé son propre layer 2 d’Ethereum (ETH) construit avec la technologie d’Arbitrum : la Robinhood Chain.

💡 Robinhood Chain : comment farmer un potentiel airdrop ?

À cette occasion, nous avons pu revenir sur les bonnes performances du réseau, alors que son lancement attire de nouveaux utilisateurs en quête d’un airdrop. Si la pérennité de ces volumes doit se vérifier à long terme, ce nouveau layer 2 attire également une autre catégorie d’utilisateurs, à savoir les adeptes des memecoins.

En l’occurrence, la capitalisation de cette classe d’actifs s’élève à près de 285 millions de dollars, alors que celle-ci a été créée de toutes pièces en seulement quelques jours. En tête, nous pouvons souligner le CASHCAT, dont les 163,63 millions de dollars de capitalisation pèsent 57,5 % des memecoins de la Robinhood Chain :

Principaux memecoins de la Robinhood Chain

À propos du CASHCAT, nous avons d'ailleurs consacré un article à part entière à ce token, tant sa performance tranche avec le bear market actuel.

Bien entendu, nous vous déconseillons vivement d’investir dans quelque memecoin que ce soit, tant sur ce réseau que sur un autre. Alors que les technologies blockchain offrent de nombreuses perspectives, il est toujours curieux de voir que ces tokens sans aucune valeur fondamentale génèrent à chaque fois autant d’intérêt lors du lancement d’un nouveau réseau, quand bien même ils ne se résument qu’à des arnaques pour la plupart d’entre eux (pour ne pas dire tous).

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Plus largement, la Robinhood Chain devra aussi faire ses preuves à long terme, tandis que la valeur ajoutée des layers 2 a largement décru au cours de ces dernières années. Quoi qu’il en soit, le réseau revendique à ce jour 137,7 millions de dollars de valeur totale verrouillée (TVL), selon les données de DefiLlama, et totalise déjà plus de 53 millions de transactions.

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Source : CoinGecko

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