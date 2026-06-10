XTB vous offre une action Nike (environ 39 €) : l'occasion à saisir avant le 20 juillet

Déjà adoptée par plus de 2,5 millions d'investisseurs dans le monde, la plateforme XTB lance une nouvelle opération en France et offre une action Nike (environ 39 €) à ses nouveaux clients. Une belle façon de franchir le pas de l'investissement et de réaliser ses premiers achats en Bourse avec un bonus à la clé. Voici comment recevoir gratuitement votre action Nike grâce à XTB.

Cet article vous est présenté en collaboration commerciale avec XTB S.A (en savoir plus)

Une action Nike offerte : comment l'obtenir ?

Vous n'avez pas encore de compte XTB et l'idée d'investir en Bourse vous intéresse ? Le moment est idéal pour vous lancer : jusqu'au 20 juillet 2026, la plateforme d'investissement XTB vous offre une action Nike d'une valeur d'environ 38,71 € (soit 44,56 USD au moment où nous écrivons ces lignes).

Voici les étapes à suivre pour en profiter 👇

Ouvrez gratuitement un compte sur XTB et saisissez bien le code promotionnel CRYPTOAST au moment de votre inscription. C'est une étape impérative : sans le code renseigné, l'action ne pourra pas vous être attribuée ;

Obtenez votre action Nike gratuitement en créant un compte sur XTB

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Finalisez la vérification de votre identité (KYC), puis acceptez les conditions de l'offre directement dans l'application ;

Réalisez un dépôt d'au moins 100 € dans un délai de 7 jours suivant l'ouverture de votre compte, par virement ou par carte bancaire ;

L'action Nike est ensuite ajoutée automatiquement à votre portefeuille, sous 3 jours ouvrés et dans la limite des stocks disponibles.

Ce dépôt de 100 € n'est pas une dépense, mais un capital qui reste disponible sur votre compte. Concrètement, XTB achète l'action Nike avec ses propres fonds et vous transfère une action entière, créditée en dollars (USD).

Et une fois l'action Nike reçue, vous restez entièrement libre : vous pouvez la conserver dans une optique de long terme ou la revendre pour réinvestir le montant obtenu dans d'autres actions ou ETF, parmi les milliers d'actifs proposés par XTB.

Une offre réservée aux nouveaux clients en France

Cette opération s'adresse exclusivement aux nouveaux clients français qui ouvrent un compte entre le 5 juin et le 20 juillet 2026. Le fonctionnement est simple : l'inscription doit débuter durant cette période, le code promotionnel CRYPTOAST doit être renseigné dès la création du compte et le dépôt minimum de 100 € doit être effectué dans les 7 jours qui suivent.

Comme l'action n'est offerte que dans la limite des stocks disponibles, mieux vaut ne pas attendre le dernier moment pour ouvrir son compte et réaliser son dépôt.

👉 Lisez notre avis complet sur XTB pour en savoir plus

Pourquoi XTB séduit autant les nouveaux investisseurs ?

Au-delà de ce cadeau de bienvenue, cette offre constitue surtout une porte d'entrée vers l'univers de l'investissement. XTB s'est imposée comme l'un des courtiers de référence en Europe et plusieurs arguments expliquent ce succès auprès du grand public.

D'abord, l'accessibilité. Sur XTB, il est possible de commencer à investir dès 1 €, ce qui permet de se familiariser avec les marchés sans avoir besoin d'une grosse mise de départ. L'ouverture de compte est par ailleurs entièrement gratuite, tout comme les dépôts et les retraits.

Vient ensuite la question des frais, souvent décisive pour les débutants. XTB applique 0 % de commission sur les actions et les ETF jusqu'à 100 000 € de volume échangé par mois (puis 0,2 % au-delà, des frais de change pouvant également s'appliquer). De quoi investir sereinement, que ce soit via un PEA pour profiter d'un cadre fiscal avantageux ou via un compte-titres ordinaire (CTO) donnant accès à un catalogue de plus de 7 300 actions et 2 100 ETFs du monde entier.

Enfin, la plateforme XTB est présente en France depuis 2010 et est contrôlée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). La plateforme offre aussi un cadre sécurisé avec la protection des dépôts et met à disposition un service client francophone joignable 5 jours sur 7.

Entre une prise en main simple, des frais réduits et un cadre réglementaire solide, XTB réunit les ingrédients pour découvrir l'investissement à son rythme et bâtir progressivement le portefeuille de son choix.

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Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.