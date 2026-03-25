Dans quoi investir 10 000 € en 2026 ?

Vous avez 10 000 € à investir et vous ne savez pas par où commencer ? Entre la crypto, la bourse, l'or et les matières premières, les options ne manquent pas, mais toutes ne se valent pas selon votre situation et votre appétence au risque. Découvrez 3 portefeuilles clés en main pour 2026, conçus pour chaque profil d'investisseur : du plus prudent au plus offensif, avec dans chacun une dose de Bitcoin et une diversification pensée pour résister aux turbulences du marché.

Pourquoi investir 10 000 € en 2026 ?

L'année 2026 s'ouvre dans un climat particulièrement tendu. Les tensions géopolitiques sont au plus haut, notamment au Moyen-Orient, et les marchés financiers en ressentent les effets. Certains investisseurs préfèrent attendre, espérant un moment d'apaisement pour se lancer. C'est une erreur classique.

L'histoire des marchés financiers est jalonnée de crises, de guerres, de récessions et de pandémies. Et pourtant, le S&P 500 a traversé tout cela : la guerre du Golfe, l'éclatement de la bulle Internet, la crise des subprimes de 2008, le Covid-19 en 2020. À chaque fois, après les turbulences de ces périodes, l'indice s'est non seulement redressé, mais a atteint de nouveaux sommets.

Un investisseur qui avait placé 10 000 € sur le S&P 500 en janvier 2009, en pleine crise financière mondiale, aurait multiplié sa mise par plus de 6 en dix ans.

Cela dit, tout dépend des actifs. Les actions d'entreprises fortement capitalisées et les ETF ont cette capacité historique de rebond sur le long terme. La crypto, elle, est plus jeune et plus volatile : les cycles y sont plus violents, mais aussi plus rapides. Chaque classe d'actifs réagit différemment au contexte géopolitique et économique, ce qui rend la diversification d'autant plus essentielle.

Quoi qu'il en soit, une chose est certaine : il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour investir. Ce qui compte, ce n'est pas de trouver le moment parfait, c'est d'adopter une stratégie adaptée à son profil, son horizon de temps et sa tolérance au risque. Cryptomonnaies, bourse, métaux précieux, matières premières : chaque classe d'actifs joue un rôle précis dans un portefeuille bien construit.

Diversifiez facilement votre portefeuille avec Bitpanda

C'est exactement ce que nous vous proposons ici : 3 portefeuilles réalistes et diversifiés pour investir 10 000 € intelligemment en 2026 👇

Les 3 portefeuilles en un coup d'œil

Avant d'entrer dans le détail, voici un aperçu des 3 profils sélectionnés. Chaque portefeuille intègre du Bitcoin à des niveaux différents selon votre appétence au risque, ainsi qu'une combinaison d'actifs traditionnels et alternatifs pour maximiser la diversification et limiter les pertes lorsque le marché vacille.

Profil Niveau de risque Horizon Actifs principaux Bitcoin Montant Bitcoin 🛡️ Prudent Faible Court (1 à 3 ans) Or, ETF S&P500, Bitcoin 10 % 1 000 € ⚖️ Équilibré Moyen Moyen (3 à 7 ans) ETFs, Bitcoin, Or, ETH/SOL, Pétrole 25 % 2 500 € 🚀 Offensif Élevé Long (+ de 7 ans) Bitcoin, Altcoins, ETF Tech/IA, Or, Matières premières 40 % 4 000 €

Choisir son portefeuille, ce n'est pas seulement une question de tempérament. C'est aussi une question de timing. Avez-vous besoin de cet argent dans 2 ans pour un projet immobilier ? Ou est-ce une épargne à long terme que vous ne toucherez pas avant une décennie ?

Un profil offensif avec 40 % de Bitcoin peut sembler attractif, mais si vous avez besoin de récupérer votre mise dans 18 mois, une correction du marché peut tout faire basculer. À l'inverse, rester trop prudent sur un horizon de 10 ans, c'est se priver d'une croissance potentiellement considérable.

La règle est simple : plus votre horizon d'investissement est long, plus vous pouvez vous permettre de prendre des risques et d'absorber la volatilité temporaire d'un des actifs (comme c'est souvent le cas pour le Bitcoin).

Diversifiez facilement votre portefeuille avec Bitpanda

Voici maintenant le détail de chaque portefeuille, actif par actif, avec les montants précis à investir pour 10 000 € 👇

🛡️ Portefeuille Prudent : protéger son capital avant tout

Le portefeuille Prudent s'adresse à ceux qui veulent faire travailler leur argent sans prendre de risques excessifs avec un horizon à court terme de 1 à 3 ans. L'idée n'est pas de chercher la performance à tout prix, mais de protéger son capital contre l'inflation tout en générant un rendement modeste et régulier.

La cryptomonnaie y est présente, mais de manière mesurée : uniquement du Bitcoin, considéré comme la valeur refuge du secteur.

Actif Allocation Montant investi Or 35 % 3 500 € ETF (S&P 500) 35 % 3 500 € Bitcoin (BTC) 15 % 1 500 € Cash / Stablecoins 15 % 1 500 €

Or (35 % ) : Via un ETF adossé à de l'or physique (comme Invesco Physical Gold) ou via de l'or physique stocké dans des coffres. L'or est décorrélé des marchés financiers et performe historiquement bien en période d'incertitude économique ou géopolitique. Il joue ici le rôle d'assurance : quand tout baisse, l'or tient (généralement) ;

) : Via un ETF adossé à de l'or physique (comme Invesco Physical Gold) ou via de l'or physique stocké dans des coffres. L'or est décorrélé des marchés financiers et performe historiquement bien en période d'incertitude économique ou géopolitique. Il joue ici le rôle d'assurance : quand tout baisse, l'or tient (généralement) ; ETF S&P 500 (35 %) : Le moyen le plus simple et le plus diversifié d'investir en bourse sans avoir à choisir des actions individuelles. Sur le long terme, le S&P 500 a historiquement affiché une hausse annuelle d'environ 10 % ;

: Le moyen le plus simple et le plus diversifié d'investir en bourse sans avoir à choisir des actions individuelles. Sur le long terme, le S&P 500 a historiquement affiché une hausse annuelle d'environ 10 % ; Bitcoin (15 %) : Une allocation modeste mais suffisante pour profiter d'une éventuelle hausse du BTC sans exposer l'ensemble du capital à sa volatilité. Avec un horizon court terme, il est conseillé d'acheter en plusieurs fois via DCA et de ne pas paniquer en cas de correction ;

: Une allocation modeste mais suffisante pour profiter d'une éventuelle hausse du BTC sans exposer l'ensemble du capital à sa volatilité. Avec un horizon court terme, il est conseillé d'acheter en plusieurs fois via DCA et de ne pas paniquer en cas de correction ; Cash / Stablecoins (15 %) : Permet de garder de la liquidité disponible pour saisir des opportunités ou faire face à un imprévu. Les stablecoins peuvent également générer un rendement passif via la finance décentralisée (lending sur Morpho par exemple).

Investissez dans l'or pour protéger votre épargne de l'inflation

Publicité - Votre capital est à risque. D'autres frais s'appliquent. Pour plus d'informations, visitez etoro.com/trading/fees Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison de l'effet de levier. 61% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez savoir si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position. ( en savoir plus

⚖️ Portefeuille Équilibré : croissance progressive et diversifiée

Le portefeuille Équilibré s'adresse aux investisseurs qui acceptent une certaine volatilité en échange d'un potentiel de rendement plus élevé sur un horizon de 3 à 7 ans.

La crypto prend davantage de place, avec du Bitcoin et une exposition à d'autres cryptos fortement capitalisées comme l'ETH d'Ethereum et le SOL de Solana. Les actifs traditionnels restent bien représentés pour amortir les chocs et la volatilité du marché des cryptomonnaies.

Actif Allocation Montant investi ETF (S&P 500 + Nasdaq) 35 % 3 500 € Bitcoin (BTC) 25 % 2 500 € Or 20 % 2 000 € Altcoins (ETH, SOL) 15 % 1 500 € Pétrole 5 % 500 €

ETF (35 %) : Répartis sur deux ETF, le S&P 500 pour la stabilité et le Nasdaq 100 pour capter la croissance des entreprises de la tech. Cette combinaison offre une exposition diversifiée au marché américain tout en orientant une partie du capital vers le secteur qui tire la croissance vers le haut en 2026 ;

: Répartis sur deux ETF, le S&P 500 pour la stabilité et le Nasdaq 100 pour capter la croissance des entreprises de la tech. Cette combinaison offre une exposition diversifiée au marché américain tout en orientant une partie du capital vers le secteur qui tire la croissance vers le haut en 2026 ; Bitcoin (25 %) : Sur un horizon de 3 à 7 ans, le BTC a historiquement récompensé les investisseurs patients. L'adopter comme réserve de valeur dans un portefeuille diversifié est aujourd'hui une pratique courante et 25 % du portefeuille dédié au BTC n'est pas extrême ;

: Sur un horizon de 3 à 7 ans, le BTC a historiquement récompensé les investisseurs patients. L'adopter comme réserve de valeur dans un portefeuille diversifié est aujourd'hui une pratique courante et 25 % du portefeuille dédié au BTC n'est pas extrême ; Or (20 %) : À l'horizon moyen terme, l'or joue un rôle de stabilisateur efficace, notamment lors des épisodes de volatilité des cryptomonnaies et de la Bourse ;

: À l'horizon moyen terme, l'or joue un rôle de stabilisateur efficace, notamment lors des épisodes de volatilité des cryptomonnaies et de la Bourse ; Altcoins ETH et SOL (15 %) : Ethereum est la blockchain de référence pour la finance décentralisée et la tokenisation, tandis que Solana s'est imposée comme l'alternative rapide et peu coûteuse. Leurs cryptomonnaies (ETH / SOL) offrent un potentiel intéressant, mais une volatilité plus élevée que celle du Bitcoin ;

: Ethereum est la blockchain de référence pour la finance décentralisée et la tokenisation, tandis que Solana s'est imposée comme l'alternative rapide et peu coûteuse. Leurs cryptomonnaies (ETH / SOL) offrent un potentiel intéressant, mais une volatilité plus élevée que celle du Bitcoin ; Pétrole (5 %) : Le pétrole reste corrélé à l'activité mondiale et peut performer lors des phases de crise. Dans un contexte de tensions géopolitiques majeures, le pétrole peut donc jouer un rôle défensif.

Dites adieu aux faibles rendements : investissez dans les ETF

Publicité - Votre capital est à risque. D'autres frais s'appliquent. Pour plus d'informations, visitez etoro.com/trading/fees Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison de l'effet de levier. 61% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez savoir si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position. ( en savoir plus

🚀 Portefeuille Offensif : maximiser le potentiel sur le long terme

Le portefeuille Offensif est taillé pour les investisseurs qui ont un horizon à long terme supérieur à 7 ans, acceptent une forte volatilité et cherchent à maximiser leur potentiel de rendement.

La crypto y est dominante, avec une exposition significative au Bitcoin. Les actifs traditionnels jouent un rôle secondaire, mais restent présents pour éviter une exposition trop concentrée.

Actif Allocation Montant investi Bitcoin (BTC) 45 % 4 500 € Altcoins (ETH, SOL, autres) 25 % 2 500 € Actions Tech / IA 25 % 2 500 € Or 5 % 500 €

Bitcoin (45 %) : Sur un horizon supérieur à 7 ans, le BTC a toujours terminé en positif par rapport à son prix d'achat, quel que soit le moment d'entrée. Cette allocation importante reflète une conviction forte dans la valeur à long terme du Bitcoin comme réserve de valeur et actif d'épargne alternatif ;

: Sur un horizon supérieur à 7 ans, le BTC a toujours terminé en positif par rapport à son prix d'achat, quel que soit le moment d'entrée. Cette allocation importante reflète une conviction forte dans la valeur à long terme du Bitcoin comme réserve de valeur et actif d'épargne alternatif ; Altcoins ETH, SOL et autres (25 %) : Ethereum pour son écosystème DeFi incontournable, Solana pour sa performance technique et potentiellement d'autres projets selon votre analyse personnelle et les secteurs que vous estimez performants (Bittensor pour l'IA, Ondo pour les RWA, etc.). Ces actifs représentent le moteur de surperformance du portefeuille avec un potentiel important sur un cycle de marché favorable, mais aussi le risque de pertes significatives ;

: Ethereum pour son écosystème DeFi incontournable, Solana pour sa performance technique et potentiellement d'autres projets selon votre analyse personnelle et les secteurs que vous estimez performants (Bittensor pour l'IA, Ondo pour les RWA, etc.). Ces actifs représentent le moteur de surperformance du portefeuille avec un potentiel important sur un cycle de marché favorable, mais aussi le risque de pertes significatives ; ETF IA (25 %) : investir dans un ETF centré sur l'IA comme le L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (IE00BK5BCD43) ou le Xtrackers AI & Big Data UCITS ETF 1C (IE00BGV5VN51). Cette poche fait le pont entre le monde crypto et le monde traditionnel : elle capte la croissance des entreprises qui construisent l'infrastructure de l'IA ;

: investir dans un ETF centré sur l'IA comme le L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (IE00BK5BCD43) ou le Xtrackers AI & Big Data UCITS ETF 1C (IE00BGV5VN51). Cette poche fait le pont entre le monde crypto et le monde traditionnel : elle capte la croissance des entreprises qui construisent l'infrastructure de l'IA ; Or (5 %) : Même dans un portefeuille offensif, conserver une petite part d'or permet d'amortir les phases de marché baissier prolongées sur la crypto et les actions.

Investissez dans le Bitcoin et sécurisez votre patrimoine

Publicité - Votre capital est à risque. D'autres frais s'appliquent. Pour plus d'informations, visitez etoro.com/trading/fees Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison de l'effet de levier. 61% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez savoir si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position. ( en savoir plus

Quelle plateforme choisir pour investir ?

L'un des défis des portefeuilles multi-actifs comme ceux présentés dans cet article, c'est de trouver une plateforme qui permette d'accéder à la fois à la crypto, aux actions, aux ETF, à l'or et aux matières premières, idéalement en un seul endroit.

Heureusement, plusieurs plateformes accessibles aux particuliers couvrent aujourd'hui la majorité de ces classes d'actifs. Voici notre sélection de plateformes régulées en France et en Europe avec lesquelles vous pouvez débuter l'investissement simplement 👇

Plateforme Cryptomonnaies Actions / ETF Métaux précieux Matières premières S'inscrire 👇 🥇 Bitpanda ✅ +500 ✅ + 7 500 / + 2 500 ✅ Or, argent, platine (physique) ✅ Pétrole, blé, gaz naturel (via ETC) Investir avec Bitpanda 🥈 eToro ✅ +130 ✅ + 3000 / +300 ✅ Or, argent (via CFD) ✅ Pétrole, gaz naturel (via CFD) Investir avec eToro 🥉 Trade Republic ✅ + 50 (via CFD) ✅ + 8 000 / + 1 500 ✅ Or, argent (via ETC) ❌ Non disponibles Investir avec Trade Republic XTB ✅ + 40 (via CFD) ✅ + 7 200 / + 1950 ✅ Or, argent (via CFD) ✅ Pétrole, gaz naturel (via CFD) Investir avec XTB

Bitpanda propose l'offre la plus complète pour diversifier son portefeuille et investir dans différents actifs. De plus, elle permet d'acheter de véritables cryptomonnaies et non des CFD. Elle est aussi la seule plateforme à proposer des métaux précieux en détention physique réelle, ce qui est un vrai avantage différenciant.

Investir via Bitpanda, c'est l'option idéale pour ceux qui souhaitent gérer tous leurs investissements depuis une seule interface.

👉 Retrouvez notre avis sur Bitpanda pour en savoir plus

Nos conseils avant d'investir 10 000 €

Les 3 portefeuilles présentés dans cet article ne sont que des pistes de réflexion. Avant d'investir le moindre euro, voici les principes fondamentaux à garder en tête.

Faites vos propres recherches (DYOR)

Avant d'acheter un actif, prenez le temps de comprendre ce que vous achetez : à quoi ça sert, qui l'utilise, quels sont les risques associés, quels sont les cycles, quelle est sa volatilité, etc. Les allocations proposées ici sont basées sur une analyse générale du marché, mais votre situation personnelle (revenus, charges, épargne de précaution, objectifs) doit primer sur tout le reste.

Attention à la volatilité

Tous les marchés peuvent réagir brutalement à une annonce : le lancement de l'IA chinoise DeepSeek en janvier 2025 avait fait chuter les actions liées à l'IA de 10 à 20 % en quelques heures. La crypto, elle, peut perdre 30 à 50 % en quelques semaines lors d'un cycle baissier. Investir dans ces actifs, c'est accepter cette importante volatilité. C'est ce qui explique pourquoi l'horizon à long terme est si important pour les portefeuilles équilibrés et offensifs.

Le DCA : la méthode pour investir sans stress

Plutôt que d'investir vos 10 000 € en une seule fois, envisagez de mettre en place un DCA (Dollar Cost Averaging), ou investissement programmé. Cette méthode permet d'investir une somme fixe à une régularité de votre choix (semaine, mois). Cela permet de lisser son prix d'entrée et d'éviter de tout miser au mauvais moment. Toutes les plateformes / courtiers ou presque proposent aujourd'hui cette fonctionnalité, à l'instar de Bitpanda.

Diversifiez facilement votre portefeuille avec Bitpanda

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.