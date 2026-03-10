Une nouvelle affaire de séquestration visant des détenteurs de cryptomonnaies vient de se produire dans les Yvelines, à l’encontre d’un couple de quinquagénaires. La femme a dû être transportée à l’hôpital et le butin dérobé fait état de 900 000 euros en Bitcoin.

900 000 euros en BTC volés à un couple de quinquagénaires des Yvelines

Cela faisait presque 1 mois complet que les affaires d'enlèvements et de séquestrations visant des détenteurs de cryptomonnaies sur le territoire français n'avaient pas enregistré de nouveau cas, après un mois de janvier catastrophique puisqu'il a comptabilisé à lui seul une dizaine d'affaires de ce type, soit presque la moitié de toutes celles référencées en 2025.

Le dernier cas enregistré, en date du 12 février dernier, était à la fois un symbole et un véritable fiasco, puisque la cible initialement visée - et manquée car absente de son domicile - n'était autre que le PDG de Binance France en personne. Les agresseurs vont alors sélectionner une seconde victime dans une ville voisine, pour finalement échouer à nouveau et se faire interpeller quelques heures plus tard à leur descente d'un train dans la ville de Lyon.

Serait-ce la raison pour laquelle les malfaiteurs ont pris une pause de plusieurs semaines afin de se réorganiser ? Quoi qu'il en soit, les hostilités viennent apparemment de reprendre avec une nouvelle affaire de séquestration visant un couple de quinquagénaires localisé au Chesnay, dans les Yvelines.

Une agression intervenue en ce début de semaine au domicile des victimes, un homme de 58 ans et une femme de 59 ans, qui aurait apparemment permis aux agresseurs de dérober l'équivalent de 900 000 euros en bitcoins, avant de prendre la fuite.

Une agression dirigée par un mystérieux individu en visioconférence

Selon les premiers éléments disponibles, les agresseurs se seraient présentés au domicile des victimes à 8 heures du matin en se faisant passer pour des membres de la police. Lorsque la femme leur ouvre la porte, ils la poussent violemment au sol et la prennent en otage sous la menace d'un couteau pour se diriger à l'étage, où se trouve le bureau de son compagnon.

Pendant toute la durée de l'agression, les malfaiteurs - 3 hommes âgés de 20 à 30 ans - interagissent avec un mystérieux individu de sexe masculin à l'aide d'un téléphone en visioconférence afin de suivre ses instructions à la lettre.

Une aide précieuse qui va leur permettre d'obtenir le virement en Bitcoin apparemment ciblé.

Une fois la transaction validée, les 3 hommes prennent la fuite à bord d'une camionnette blanche, laissant la femme blessée à l'épaule et l'homme ligoté avec un câble USB sur le canapé du salon.

Les victimes vont alors appeler les secours et alerter la police. L'enquête se trouve désormais sous la responsabilité de la Brigade de répression du banditisme (BRB), selon les éléments communiqués par le parquet de Versailles.

Source : France Info

